4月27日（月）シンギュラボ(Singulab)、SusHi Tech TOKYO 2026のアフターパーティーとして「シンギュろうぜ！」を開催

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）が運営する、シンギュラリティに適応する未来人材の育成を目的とした研究コミュニティ「シンギュラボ（Singulab）」は、東京都が主催する、持続可能な新しい都市価値を高い技術力で創出するコンセプトおよび国際イベントである、「SusHi Tech Tokyo 2026」のアフターパーティーとして、本来シンギュラボ研究員限定で開催しているリアルイベント「シンギュろうぜ！」を共創企画として開催することとなりました。

SINGULARITY IN NARRATIVE 物語の中のシンギュラリティ

物語や映画はこれまで、人間の本質や、シンギュラリティの未来を描いてきました。 AI、都市、身体、進化、孤独、欲望。そしてその先にある、世界の本質。 この夜、物語と現実、虚構と実存が、東京の都市と水辺で交差します。

会場のBANK30には、映画・文化・物語をモチーフに、自分なりの解釈で表現した参加者が集います。妖艶な空間、DJのビート、日本文化と未来が交差し、食・酒・音・身体が一体化する、不思議な時空間を紡ぎます。

水の上を巡り、点在する体験をひとつの「物語」へ

今回、SusHi Tech Tokyo 2026の参加者は、有明から竹芝までをクルーズ船で移動する選択肢もご用意しました。これは、かつて江戸の街をつないだ水路を「第三の公共交通」として蘇らせる『東京 B-LINE 構想』の一環です。

お台場、竹芝、豊洲、日本橋--。 点在していた水辺の魅力が、舟運ネットワークによって再びひとつの動脈として結ばれます。東京都をはじめとする多くのパートナーとともに実現したこの構想。映画のような異世界の会場へ向かう船旅は、まさにシンギュラリティ後の世界へと続くプロローグです。

テクノロジーだけではない未来。身体、伝統、都市、欲望、そして人間。 東京の街が水運でつながる未来を思い描きながら、「シンギュラリティとは何か」を体感する夜を皆と一緒に創りましょう。

※本イベントは、シンギュラボ×SusHi Tech Tokyo 2026×inspiring dots×一般社団法人竹芝タウンデザインによる共創企画です。

開催概要

開催日：2026年4月27日（月）

時間：OPEN 18:30 / START 19:00 / CLOSE 22:00

会場：BANK30 東京都港区海岸1-10-45 アトレ竹芝 1F BANK30

主催：シンギュラボ（Singulab) https://singulab.jp/

共催：一般社団法人竹芝タウンデザイン

特別協力：SusHi Tech Tokyo 2026・inspiring dots

SPECIAL TALK GUEST

重松健

山田兼司

武井亜樹

PERFORMER

DJ : YURI NAKAGAWA

POLE DANCER : 小源寺 亮太

ORGANIZER

片山俊大

渡邉賢一

チケット・イベントに関する詳細は下記のシンギュラボ特設ページにてご確認ください

日本語：https://singulab.jp/research/202604_singuroze2

英語：https://singulab.jp/research/202604_singuroze2_en

シンギュラボ（Singulab）とは？

本イベントの主催である「シンギュラボ」は、株式会社スペースデータ代表・佐藤航陽氏が主宰する次世代型メンバーシップ・コミュニティです。 AI、宇宙、ロボティクス、XRなど、高度テクノロジー社会を生き抜く「未来人材」が集まり、学び、共創しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sN7amdj00Vg ]

シンギュラリティーとは？[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mLhHs7_OJbQ ]

シンギュラボについて

シンギュラボは、ポスト・シンギュラリティ時代の新しい社会を牽引する「未来人材」の育成を目的としたメンバーシップ型コミュニティです。AI・宇宙・XR・ロボティクスなど最先端領域に関する知識と実践を体系的に提供し、未来を自ら創り出す力の獲得を支援します。

名称：シンギュラボ

URL：https://singulab.jp/

目的：未来人材の育成、AIリテラシー教育、宇宙×AIに関する学習・研究

主な提供内容：

限定動画：専門家や豪華ゲストによるトークセッション・講義シリーズ

限定記事：未来産業を理解するための記事・資料・解説スライド

定例会・勉強会：定期的な議論と学習の機会

限定イベント：クローズドな交流会・イベントへの招待

シンギュラボの目的

シンギュラボは、以下を中心とした“未来人材”の育成を目的としています。

AI時代に適応し活躍できるITリテラシーの習得

宇宙・AI・ロボティクス領域を横断した未来思考の獲得

新産業の創出に向けた知識体系の提供

テクノロジーを活用して課題を解決する創造力の育成

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とAI技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp(https://spacedata.jp)

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc(https://x.com/spacedatainc)

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/(https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/)

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact(https://spacedata.jp/contact)