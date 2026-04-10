ゲーム実況者「めーや」との初コラボ！with mellowからオリジナルコラボアイテムが登場！

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株式会社OPENREC

株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」より、人気ゲーム実況者「めーや」とのコラボアパレルアイテムを展開予定です。



4月10日（金）19:00から、4種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。


誰よりも「運」を求める「めーや」がプロデュースしたオリジナルオーバーサイズフーディー「me-ya with mellow SUPER LUCKY BIG HOODIE」が登場！


めーやのアイコンである「スロットコイン」「煙」「イルカ」をモチーフにしたデザインを散りばめております！




コレクション名：me-ya × with mellow


販売期間：2026年4月10日（金）19:00 ～ 4月20日（月）23:59迄


販売場所：with mellow Store【オンライン販売】


受注受付ページ：https://with-mellow.store/collections/me-ya-with-mellow



■me-ya × with mellowコラボアイテム




me-ya with mellow SUPER LUCKY BIG HOODIE / Charcoal Gray


サイズ : F


金額 : \14,000(税込)





me-ya with mellow SUPER LUCKY BIG HOODIE / Ivory


サイズ : F


金額 : \14,000(税込)





me-ya with mellow TOTE BAG


金額 : \4,500(税込)





me-ya with mellow ACRYLIC MIRROR KEYCHAIN


金額 : \1,500(税込)




・めーや


【X】https://x.com/meiya_key


【YouTube】https://www.youtube.com/@meiya_key




・with mellow




Have a mellow day with them.


クリエイターと共に。


今日も、ちょっと嬉しくなる。


クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。


ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。


2025年10月には2周年を記念したPOP UP STOREを原宿で開催。


【X】https://x.com/with_mellow_


【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/


【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_




■株式会社OPENRECについて


所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10　TSビル3階


代表者：代表取締役 兵頭陽


設立：2022年12月28日


事業内容：ライブ配信事業


企業サイト：https://openrec.co.jp/


「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/


OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC


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