ゲーム実況者「めーや」との初コラボ！with mellowからオリジナルコラボアイテムが登場！
株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）が運営するクリエイターライフスタイルブランド「with mellow」より、人気ゲーム実況者「めーや」とのコラボアパレルアイテムを展開予定です。
4月10日（金）19:00から、4種類のコラボ商品をwith mellow Storeにて販売いたします。
誰よりも「運」を求める「めーや」がプロデュースしたオリジナルオーバーサイズフーディー「me-ya with mellow SUPER LUCKY BIG HOODIE」が登場！
めーやのアイコンである「スロットコイン」「煙」「イルカ」をモチーフにしたデザインを散りばめております！
コレクション名：me-ya × with mellow
販売期間：2026年4月10日（金）19:00 ～ 4月20日（月）23:59迄
販売場所：with mellow Store【オンライン販売】
受注受付ページ：https://with-mellow.store/collections/me-ya-with-mellow
■me-ya × with mellowコラボアイテム
me-ya with mellow SUPER LUCKY BIG HOODIE / Charcoal Gray
サイズ : F
金額 : \14,000(税込)
me-ya with mellow SUPER LUCKY BIG HOODIE / Ivory
サイズ : F
金額 : \14,000(税込)
me-ya with mellow TOTE BAG
金額 : \4,500(税込)
me-ya with mellow ACRYLIC MIRROR KEYCHAIN
金額 : \1,500(税込)
・めーや
【X】https://x.com/meiya_key
【YouTube】https://www.youtube.com/@meiya_key
・with mellow
Have a mellow day with them.
クリエイターと共に。
今日も、ちょっと嬉しくなる。
クリエイターライフスタイルブランドとして、幅広いコレクションを展開。
ぷよぷよやPUBGなどのゲームIPとのコラボレーションも含め、これまでに10名以上のクリエイターとのコラボアイテムをリリース。
2025年10月には2周年を記念したPOP UP STOREを原宿で開催。
【X】https://x.com/with_mellow_
【Instagram】https://www.instagram.com/with_mellow/
【TikTok】https://www.tiktok.com/@with_mellow_
■株式会社OPENRECについて
所在地：東京都渋谷区代々木1-24‐10 TSビル3階
代表者：代表取締役 兵頭陽
設立：2022年12月28日
事業内容：ライブ配信事業
企業サイト：https://openrec.co.jp/
「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/
OPENREC公式X:https://x.com/OPENREC
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