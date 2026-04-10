ひろゆき総合プロデュース次世代型大型フェス「HERO SONIC 2026」第1弾出演者発表！

丸井織物株式会社

2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、神奈川県横浜市の横浜赤レンガパークにて開催される、新たなカルチャーフェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」の第1弾出演アーティストが発表された。

実業家・論客として知られる「ひろゆき（西村博之）」が総合プロデューサーを務め、日本が誇るアイドルカルチャーを中心に、ネット文化やフード、社会貢献などを融合させた“次世代大型フェス”として展開される。

今回、第1弾出演者として発表されたのは、AKB48、SKE48、私立恵比寿中学、手羽先センセーション、Toi Toi Toi、なみだ色の消しごむ、fav me、FES☆TIVE、WHITE SCORPION、前橋ウィッチーズ、MISS MERCY、ラフ×ラフ、Rain Tree、log you、わーすた 全15組。

今後もラインナップは続々と発表予定となっている。

会場では複数のライブステージのほか、ひろゆきとアイドルによるトークステージ企画も実施予定。

さらにフードエリアや、体験型コンテンツなど、多様な企画のエリアも併設される。

そのほか「SDGs」や「社会貢献」をテーマの一つとして、不要になったTシャツなどの衣類回収し、リユース・寄付する企画も実施予定。来場者と一緒に社会貢献につながる仕組みづくりを目指している。

チケットは本日4月10日から先行抽選販売がスタート。

■【公演概要】

タイトル：UP-T presents HERO SONIC 2026

開催日：2026年6月27日(土)、6月28日(日)

時間：OPEN 10:00 / START 11:00

会場：横浜 赤レンガパーク（横浜市中区新港1丁目2-1）

●出演者（敬称略、50音順）

※各アーティスト出演日は後日発表

[第1弾出演アーティスト]

AKB48、SKE48、私立恵比寿中学、手羽先センセーション、Toi Toi Toi、なみだ色の消しごむ、fav me、FES☆TIVE、WHITE SCORPION、前橋ウィッチーズ、MISS MERCY、ラフ×ラフ、Rain Tree、log you、わーすた

主催：HERO SONIC 2026 実行委員会

企画：Makee（株式会社grabss）/ UP-T 株式会社

制作：Makee（株式会社grabss）

後援：横浜市 にぎわいスポーツ文化局

メディアパートナー：ガジェット通信

協力：丸井織物株式会社 / 株式会社リーディ / TIGET

総合プロデューサー：ひろゆき

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＜料金＞

プレミア 2DAY 35,000円

プレミア 1DAY 18,000円

一般 2DAY 11,000円

一般 1DAY 6,000円

入場時：ドリンク代 各日別途600円必要

●プレミア：前方エリアにて観覧可・プレミアチケット専用休憩所利用可・その他プレミア特典を予定しております。

●一般：一般エリアにて観覧可

＜先行抽選販売＞

販売期間：2026年4月10日(金)19:00 ～ 2026年5月10日(日)23:59

当落発表：2026年5月13日(水)15:00頃

※抽選販売となります。

※クレジットカード決済のみお申し込み可

一般発売の期間につきましては、改めてお知らせいたします。

※再入場可能

※ドリンク代 別途600円必要

※整理番号順入場

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▼公式HP

https://event.tiget.net/herosonic2026

▼公式X

https://x.com/HEROSONIC2026

▼ハッシュタグ

#HEROSONIC2026

#ヒロソニ

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■お問い合わせ窓口

HERO SONIC 2026 実行委員会

メールアドレス : herosonic.eo@gmail.com

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■「UP-T」について

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」 URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

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◼︎会社概要

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表： 代表取締役社長 宮本智行

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL：https://www.maruig.co.jp/

Email：press@maruig.co.jp

◼︎本件に関するお問い合わせ先

企業名：丸井織物株式会社

担当者名：宮本 智行

TEL：03-5791-8955 E-mail：info@up-t.jp