関連動画総再生数2,500万回突破！最終回に向けて衝撃の後半戦がスタート！剛力彩芽さん主演「タテドラ」ドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』24話～34話を4月10日(金)19時より配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナルドラマ作品『夫に抱かれながら、不倫します』(原作:一城咲ルイ/全50話予定)について、24話～34話の配信を本日2026年4月10日(金)19:00よりスタートいたしました。

本作品は、一城咲ルイ先生原作の同名コミックを実写化した、凄絶な愛憎劇が繰り広げられるヒューマンサスペンスドラマです。理想の家族という幻想に翻弄され、心に孤独を抱えながら復讐のために生きる主人公・久我紗奈役を剛力彩芽さんが演じます。また、夫の執拗な夜の要求に苦痛を感じている武藤美和役を二瓶有加さん、紗奈の夫であり、ある出会いをきっかけに美和と駆け落ちする久我徹役を増子敦貴さん(GENIC)、無精子症のショックから執拗に妻の体を求めるようになる美和の夫・武藤眞樹役を浦野秀太さん(OWV)がそれぞれ演じます。さらに、徹の妻・紗奈がとある依頼をする有村夏美役を木村有希(ゆきぽよ)さん、徹の母・久我絵理子役を松下由樹さんがそれぞれ演じるなど、豪華なキャストが出演中ということもあり、関連動画の総再生数が2,500万回を超えるなど、SNSを中心に注目を集めています。

4月3日(金)より配信された14話～23話では、不倫の果てに再出発を誓い逃避行を続ける美和と徹の前に、徹の妻・紗奈が差し向けた刺客、有村夏美が立ちはだかりました。美和の身に起きた異変、そして突きつけられた「離婚届の不受理」という衝撃の事実。ついに美和、徹、紗奈、眞樹の四者が一堂に会する緊迫の対面シーンを迎え、物語は絶体絶命の修羅場へと突入。誰もが予想し得なかった最悪の再会を経て、物語は24話以降、「紗奈復讐編」としてさらなる混沌へと加速していきます。

公式サイト: https://tated.tv/ottonidakarenagara/

■主要キャスト4人でのインスタライブ、大好評につき第二弾の開催決定！

3月31日(火)に剛力彩芽さん、二瓶有加さん、増子敦貴さん(GENIC)、浦野秀太さん(OWV)の4人による合同インスタライブを開催しました。ドラマ公式YouTubeにて期間限定公開された1話～5話を、4人と共に視聴するウォッチパーティー形式で実施。撮影現場の裏話やクランクアップ時の秘蔵エピソード、そして各出演者のお気に入りシーンなど、ここでしか聞けないトークが次々と飛び出し、短期間での撮影とは思えないほどのキャスト同士の仲の良さが伝わる配信となりました。

さらに、大好評につき全話配信終了当日となる4月17日(金)に第二弾の合同インスタライブ配信が決定しました！(開始時間は公式SNSで発表予定)次回はコメント欄を読み上げながら、みんなで作品の魅力を深堀りするトークLIVE形式！第二弾の開催に向け、ぜひ「タテドラ」にて事前に本編をご視聴ください。

■見どころシーン紹介

24話～34話の見どころシーンをご紹介！眞樹と対峙する紗奈。険しい表情の眞樹は紗奈に何を言われたのか…。眞樹の母・麻実と美和が一緒にいるところに現れた紗奈と徹の目的とは？病室のベッドに横たわる紗奈の身に一体何が…？ぜひ配信でご覧ください。

■あらすじ

人は何を求め、不倫をする？

人は何を求め、復讐をする？

不倫の子として生まれ、父に捨てられた記憶--。

久我紗奈の人生は、壮絶な孤独と「選ばれなかった」という深い絶望から始まった。その乾いた心に火をつけたのは、偶然目撃した、夫・徹が見知らぬ女・美和と睦まじく言葉を交わす光景だった。絶望が狂気へと変わった瞬間、運命の歯車が残酷に噛み合う。

そして、なんと美和の夫・眞樹は、紗奈の職場の先輩だったのだ。

二組の夫婦の歪な接点を利用し、紗奈は美和への支配を強める眞樹を逆撫でしながら、徹と美和を不倫の沼へと巧妙に誘い込んでいく。すべては紗奈の計画通りに進むはずだった。狂気的なまでに「子供」という存在に執着し、家族という器を奪い取ろうとする紗奈。しかし、その前に立ちはだかったのは、徹の母であり、一族の「血の秘密」を握る旅館の女将・絵理子だった。

そこで暴かれるのは、紗奈の出生に隠された衝撃の真実。

泥を這い、血を滲ませて築き上げた復讐劇の果てに、彼女が掴むのは--。

愛か、復讐か。それとも、逃れられない血の宿命か。

愛とは、奪い合うものなのか。家族とは、憎しみ合うものなのか。

見ている人全員の価値観を根底から揺さぶる、衝撃のヒューマンサスペンス。

■作品概要

◇作品名

夫に抱かれながら、不倫します

◇配信開始日時

1話～13話 :2026年3月27日(金)19:00 ※13話まで無料で視聴可能

14話～23話 :2026年4月3日(金)19:00

24話～34話 :2026年4月10日(金)19:00

35話～50話 :2026年4月17日(金)19:00

※配信話数は予告なく変更する場合がございます。

◇エピソード数

全50話予定

◇配信先

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

◇キャスト

[主演]

久我紗奈役 :剛力彩芽

[共演]

武藤美和役 :二瓶有加

久我徹役 :増子敦貴(GENIC)

武藤眞樹役 :浦野秀太(OWV)

有村夏美役 :木村有希(ゆきぽよ)

久我絵理子役 :松下由樹

◇スタッフ・制作

監督 :鈴木聡(株式会社DONUTS)

脚本 :満斗りょう(『プロ彼女の条件』シリーズ)

プロデューサー :五十嵐邦延(株式会社DONUTS)

アシスタントプロデューサー :張藩(株式会社DONUTS)

出版社 :株式会社ファンギルド

◇ドラマ公式サイト・SNSアカウント

公式サイト : https://tated.tv/ottonidakarenagara/

公式Instagram : https://www.instagram.com/nagarafurin_tated/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@nagarafurin_tated

公式YouTube : https://www.youtube.com/@nagarahurin_tated

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。