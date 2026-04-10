つくることは、暮らすこと。-- 日本の伝統建築を世界へ届ける素朴屋「原木市」を4月18日に開催

素朴屋株式会社

日本の伝統的な大工技術と、自然と共に生きる建築の知恵を受け継ぎながら、持続可能な建築を追求する素朴屋（本社：山梨県北杜市、代表取締役：今井久志）は、2026年4月18日（土）に本社敷地内にて「原木市」を開催いたします。本イベントは、日頃からお世話になっている地域の皆さまへの感謝と、新しい年のはじまりのご挨拶を込めて2020年より毎年開催しているものです。

■ 食べること、語ること、選ぶこと。暮らしをつくる、ということ

今年の原木市のテーマは「つくることは、暮らすこと。」

私たちは、住宅の建築にとどまらず、自然に即した技術で生きた木を扱い、人のいとなみの場を創造する組織です。家を建てることだけでなく、食べること、語ること、選ぶこと、育てること。そのすべてが私たちの “暮らしをつくる” 営みであるという考えのもと、来場者、出店者、そして私たちが立場を超えてフラットに関わり合い、それぞれの「つくる」と「暮らす」を持ち寄る時間を提供します。

■ 原木・銘木の特別販売と多彩なコンテンツ

会場では、素朴屋が大切に保管している非売品の原木や銘木を特別価格で販売し、毎年恒例の競りも開催予定。原木の使い方の相談や、加工のご相談も素朴屋の大工が承ります。また、飲食や物販、ワークショップ、餅つき、キャンプファイヤーなど、丸一日楽しめる企画をご用意しています。

■ スペシャルトークセッション：「無意識の選択」を問い直す

今年のトークセッションは、自らが信じる道を自らの手で選び取ってきた実践者たちが集います。

登壇者には、中川政七商店の先代・中川 淳さんをお迎えします。中川政七商店の経営を通して、ものづくりを取り巻く構造や経済のあり方に向き合い、「当たり前」を問い直し続けてきた中川さん。 2025年2月に中川政七商店会長を退任されて、現在は志あるブランドを世の中に届ける共同体「PARaDE」を発足し、企業やブランドのビジョン・思想を「ライフスタンス(R)」として提唱されています。新しい経済の形を生み出し続けながら、グッドデザイン賞の審査委員長に就任されるなど多方面で活躍中です。

https://join-parade.jp

ファシリテーターにお迎えするのは、とことん親身に本づくりや印刷の相談に乗ってくれることで知られる長野県松本市の印刷会社・藤原印刷から 藤原隆充さんです。皆さまに目にしていただく素朴屋の印刷物はすべて藤原印刷さんに「心刷」していただいています。

https://www.fujiwara-i.com

素朴屋代表の今井も加わり、それぞれの "うまくいったこと" も "迷っていること" を持ち寄って、焚き火を囲むようなトークセッションを行います。

※本トークセッションへの参加には事前申し込みが必要です

※詳細は素朴屋のインスタグラム（ @sobokuya_japan ）でご確認ください

■ よしもと「ダンビラムーチョ」によるお笑いライブ

今年は、吉本興業所属のお笑いコンビ「ダンビラムーチョ」によるお笑いライブも開催。

ご家族でも、おひとりでも、一日を通じて幅広く楽しんでいただける内容となっています。

開催概要

イベント名： 素朴屋 原木市（GENBOKU-ICHI）

開催日時： 2026年4月18日（土） 10:00～18:00（雨天決行）

場所： 素朴屋本社敷地内山梨県北杜市大泉町西井出1878

入場料： 無料（無料駐車場あり）

主な内容：

- 飲食・物販- ワークショップ- 原木・銘木のオークション 10:30～- スペシャルトークセッション 13:00～- 餅つき 15:00頃～- キャンプファイヤー 15:45頃～

出店予定： 木村石鹸、堀田カーペット、Atelier Bond、yohn、にじぐも、本屋 月のあかり、武田製作工房、天神マルシェ、NEXT MOUNTAIN、GASBON METABOLISM、HALENOBON、サブロクローソク、CHAI TALK、tsumu product、おうちパン屋 Hands hands、八ヶ岳ビールTOUCHDOWN、TREEーAnthony's Kitchen、いとま、ジェラート屋much、icci KAWARA COFFEE LABO、米粉たこ焼き 香、ハチドリヤ、金精軒、直、一ノ瀬瓦工業、マリワ、MINI甲府、光岡ショールーム甲府昭和、STUDIO Pellet、小倉祇園太鼓、甲斐の国 小粋、and more.

■ 素朴屋について

素朴屋は、自然に即した技術で生きた木を扱い、人のいとなみの場を創造します。土地の木と語りあいながらその性格を読みとり、家や建具の材料として新たな命を刻み、建てる。私たちが目指しているのは、世界に自然の理のある建築を広げることです。一つ一つの建築を、心と精度を込めて手づくりし、素朴な洗練と不完全の美、そして人の温もりを宿しています。多様な組織づくりと独自の編集力を活かして、設計から施工まで自社で担い、古来より日本で受け継がれてきたサステナブルで理に叶った建築を世界へ届けます。

素朴屋株式会社

代表取締役

今井久志

事業内容

国内外の施設・住宅および店舗などの新築・増改築、古民家再生、飲食物販事業

https://sobokuya.life/

本社

山梨県北杜市大泉町西井出1878

東京

東京都文京区根津2-33-9

ハノイ

01SH11, R102 Tower, Vinhomes Oceanpark, Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi,Viet Nam

サイゴン ショールーム

188A 5/9 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Thu Duc, Ho Chi Minh

ドバイ

d3 Co-Working Building 3, Dubai Design District (d3) Dubai, United Arab Emirates

茶屋「素茶」

東京都文京区根津2－33－９

ベトナム料理店「直」

山梨県北杜市大泉町西井出1878