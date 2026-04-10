100万再生も続々と！COWCOW、ジョイマンが参加！SNSアニメ「吉本のエンタニメ」最新作が配信開始！

吉本興業株式会社

YouTubeチャンネル「エンタニメ」にて、『就活応援 逆転サヨナラ内定アニメ パパエース』『よしもとのマネージャーは過酷です(ハート)』『もしお笑い芸人がボクの上司だったら!?』 の大人気3シリーズ最新作の配信を開始します。

エース（バッテリィズ）がパパとなり娘を励ます『就活応援 逆転サヨナラ内定アニメ パパエース』シリーズは、悩み多き就活生に向けた内容となっています。また、吉本興業のリアルな仕事現場を舞台にした『よしもとのマネージャーは過酷です(ハート)』にはジョイマンが新登場し 、独特の切り口で現場の熱量を描きます。さらに、芸人が上司となった日常を描くゆるゆるお仕事アニメ『もしお笑い芸人がボクの上司だったら!?』では、前作から続投のきょん（コットン）に加え、新たにCOWCOWがキャラクターとして参戦し、さらなる笑いの化学反応を引き起こします。

さらに、もしもとと『スナックあいまい』とのスペシャルコラボ動画の配信も決定しました。ネオン街の小さなスナックを舞台に、ベテランママのマイさんと新人のアイナが、山崎ケイ（相席スタート）と共に訪れる客をカラオケで温かく癒やす心温まる内容となっています。今作も『ナミちゃんとミーコさん』などを手掛けるクリエイティブ集団・FUNNYMOVIE（ファニムビ）と共同制作し、クスッと笑える癒しの時間をお届けします。

動画は4月11日（土）19:00より順次配信予定です。

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