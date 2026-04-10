4月16日(木)20時より南野陽子がニコニコ生放送に生出演！初の本人出演特番が決定！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区）は、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて2026年4月16日（木）20時より、南野陽子が生出演する特別番組を放送いたします。

デビュー40周年という記念すべき節目を迎え、その輝きを増し続ける「ナンノ」こと南野陽子がニコニコ生放送に”降臨”します。

そして番組MCとして、小学生から生粋のナンノファンだという元プロ野球選手の里崎智也氏が出演。

6月18日(木)には、東京・NHKホールにて「40周年記念コンサートツアー」のラスト公演を控えており、 本番組は、その記念すべきステージに向けた熱気と興奮を、本人と共に分かち合える貴重な機会となります。

さらに先日放送された3月31日の映像番組では「吐息でネット。」のサビでのコメント弾幕も話題に。この盛り上がりをもう一度皆様で味わっていただくために、ご本人出演前の19時30分からは「吐息でネット。」のライブ映像をループ放映予定！

ぜひコメントでご参加ください！

番組に先がけて、ファンの皆様からのメッセージも募集中なのでURLからぜひ投稿ください。

もしかしたら番組内で読み上げられるかも？

特別な一夜となること間違いなしの本番組、ご期待ください！

番組概要

番組名：【生出演】南野陽子 ニコ生特別番組

放送日時：2026年4月16日（木）20:00 ～ 21:30

※19:30から「吐息でネット。」ライブ映像を放映いたします。

番組URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350256233

お便り投稿フォーム：https://forms.gle/mho7PKGquj9jdCqJ9

さらに、ニコ生番組終了後の22時からはファンクラブ限定配信も行います！

ファンクラブ生配信概要

番組名：「ナンノこれから！ NCP5会員限定生配信 #7」

放送日時：2026年4月16日（木）22：00～23：00頃予定

配信URL:https://yoko-minamino.com/live/smBpqxZfSbCMaH9ABdg4sJzQ

メールフォーム：https://forms.gle/vsj419CH7qetxz9W8

※メールの場合はこちらのアドレスまで：nanno.ncp5@gmail.com

関連情報

40周年記念コンサートツアー ラスト公演

「YOKO MINAMINO 40th Anniversary ～ALL singles ～“楽園のDoor“ LAST FINAL」

日時： 2026年6月18日（木）開場17:30 / 開演18:30

会場： 東京・NHKホール

南野陽子オフィシャルサイト： https://www.southern-field.net/

オフィシャルファンクラブ「Nanno Club part5」： https://yoko-minamino.com/