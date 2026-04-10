JANCTION、GPUスポンサードプログラムを開始

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田 浩志）が推進する「JANCTION」は、研究機関およびスタートアップ向けに、GPUスポンサードプログラムを開始したことをお知らせします。

本プログラムでは、H100 1枚相当・最大1,500米ドル分のGPU利用クレジットを無償提供します。試用期間は契約締結日より最長1カ月。

AI開発、学習モデルの構築、推論環境の検証、PoC、新規プロダクト開発など、高度な計算資源を必要とする取り組みに対し、最初の一歩となる実行環境を提供します。

申込を希望される場合は、GPUの利用用途および対象プロダクトの概要を添えて、contact@jasmylab.com までメールにてご連絡ください。

JANCTIONは、高性能GPUへのアクセス障壁を下げることで、研究、開発、事業創出の可能性をひらき、日本の挑戦を支える新たな計算基盤を目指しています。

背景

生成AI、機械学習、大規模推論、シミュレーション。

いま、次の産業をつくる挑戦の多くは、高度な計算資源を前提に進み始めています。

一方で、高性能GPUへのアクセスは、研究機関やスタートアップ、新規事業チームにとって、なお高いハードルでもあります。

試したいテーマがあっても、検証環境を十分に確保できない。

磨きたいモデルがあっても、初期段階での計算コストが重い。

本来であれば前に進めるはずの研究や事業が、着手の段階で立ち止まってしまう場面も少なくありません。

JANCTIONは、こうした状況に対し、高性能GPUへのアクセスそのものをひらくことが、これからの挑戦を支えるうえで重要だと考えています。

本プログラムは、その考え方を具体的なかたちにする取り組みです。

GPUスポンサードプログラムの概要

提供内容

申込方法

- H100 1枚相当- 最大1,500米ドル分のGPU利用クレジットを無償提供- 試用期間は契約締結日より最長1か月主な対象- 研究機関- スタートアップ- AI開発プロジェクト- 新規事業開発チーム など主な想定用途- 学習モデルの構築・評価- 生成AI関連の研究開発- 推論環境の試用- 新規サービス・新規プロダクトのPoC- 高負荷な計算処理を伴う技術検証

本プログラムへの申込を希望される場合は、GPUの利用用途および対象プロダクト（開発対象、学習モデル等）の概要を記載のうえ、contact@jasmylab.com までメールにてご連絡ください。

応募多数の場合には審査を行います。内容を確認のうえ、対象用途や利用条件、開始までの流れについてご案内します。

利用にあたって

利用者には、試用するGPUの利用用途および対象プロダクト（開発対象、学習モデル等）を事前に提示いただきます。

また、本プログラムは、AI開発・研究・検証等の正当な用途を対象としており、仮想通貨のマイニング等の契約目的外利用、法令または公序良俗に反する利用、第三者への無断再許諾・譲渡等は認めていません。

JANCTIONが目指す姿と今後の取り組み

JANCTIONは、研究開発や新規事業に必要な計算資源へのアクセス障壁を下げ、より多くの研究者、開発者、起業家、事業開発チームが高性能GPUを活用できる環境づくりを進めています。

今後は、本プログラムを通じて、研究・技術開発・事業化の初期フェーズを支援するだけでなく、GPUリソースの提供対象や活用領域の拡大も視野に入れながら、より多様な挑戦を支える計算基盤の整備を進めてまいります。

生成AI、推論、シミュレーション、映像処理など、計算資源の重要性が高まる領域において、検証・開発・実装までをよりスムーズにつなぐ環境づくりを通じ、AI時代における日本の産業基盤づくりに取り組んでまいります。

JANCTIONとは

「JANCTION」は、生成AIの開発・運用に必要な計算資源を提供し、研究機関やスタートアップ、事業開発の現場を支援するプロジェクトです。

分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を通じて、高性能GPUを活用しやすい環境を提供し、生成AI製品の品質向上や開発コストの最適化を支援しています。

さらに、GPUをノードとして活用し、タスクを細かく分散することで、レンダリング等の高負荷処理を高速に実行できるサービス「GPX」の展開も進めています。

また、周辺基盤として、正確で追跡可能なデータ入力や、個人情報・プライバシー保護に対応する独自ブロックチェーンの開発・運営にも取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社

広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/

GPU POOL（サービスサイト）：https://www.janction.ai/home

JANCTION LINK（サービスサイト）：https://janction.link

X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP

X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global

Telegram：https://t.me/jasmyofficial

Medium：https://medium.com/@JANCTION