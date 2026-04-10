CXOコミュニティ事業にて運営する完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」の有料会員数が800社を達成！

株式会社エアトリ

ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、美容FC事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全22事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、子会社の株式会社エアトリCXOサロン（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢野 光児、以下エアトリCXOサロン社）らが、CXOコミュニティ事業として運営する、完全招待制経営者コミュニティ「エアトリCXOサロン」にて、 2024年11月から本格サービス開始後、有料会員のさらなる満足度向上を目的としたサービス改善を継続し、約1年半で、有料会員が800社を達成したことをお知らせいたします。

■完全招待制経営者コミュニティ 「エアトリCXOサロン」

エアトリグループの上場企業、上場準備会社が運営する、完全招待制の経営者コミュニティです。企業の経営層が集う場として定例会・勉強会・2,000 名規模の大型ベンチャーイベント「エアトリフェス」、100名以上の上場企業の代表取締役が集う「エアトリ上場企業サロン」を開催し、企業の「縁」を結びます。

「エアトリCXOサロン」では、新たに、有料会員向けの無料サービスとして「エアトリ上場企業サロン」、「エアトリIPO・M&A・資金調達サロン」、「エアトリ証券会社・監査法人サロン」、「エアトリ政策提言サロン」、「エアトリCXOカレッジ」、「ちょい飲み交流会」、「ごちの会」の立ち上げを行いました。また、エアトリ CXO サロン有料会員の増加に伴い、2025 年 10 月からは東京開催の定例会を月 2 回に拡大して開催しております。東京定例会（月2回：通常定例会とテーマ別定例会を各1回ずつ）、ちょい飲み交流会（月1回）と、ごちの会（月１回）と、毎週1回以上の無料イベントの開催を実現しております。

さらには、全国展開として、エアトリグループの取引先アセットを活用し、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄にて、半年に 1 回ずつ地方定例会を開催しております。 また、常に新しい出会いを提供し続けるため、他コミュニティや他企業との共催イベントも積極的に開催しております。今後も、エアトリグループのアセットと「丁寧」な運営により、他社には真似できない「満足度の高い」経営者コミュニティとして、有料会員 1,000 社を目指しております。

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。

今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリCXO サロン】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6481/table/93_1_556ac49868d001f0427cadd0fd105a01.jpg?v=202604110951 ]

【株式会社エアトリ】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6481/table/93_2_9ce931197d22ab31b1eaea5f030598a6.jpg?v=202604110951 ]

【エアトリ公式SNS】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/6481/table/93_3_85f608e9a19e84df96e98b178b46ed79.jpg?v=202604110951 ]

【当社事業別会社・サービスサイト】

１.エアトリ旅行事業

エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/

２.ITオフショア開発事業

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/

EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/

ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/

生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/

３.訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業

株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/

訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/

Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/

訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en

４.メディア事業

株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/

メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/

メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/

メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/

メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/

メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/

メディア「by them」：https://by-them.com/

５.投資事業（エアトリCVC）

投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/

６.地方創生事業

株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/

地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/

勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/

７.クラウド事業

株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/

クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/

かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/

くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/

ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/

クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/

ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/

わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/

かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/

クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/

人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/

Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/

スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/

ホテぐる： https://hoteguru.com/

８.マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業

株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/

マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/

マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』

：https://growth-service.jp/job-design/for-business/

マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp

化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp

９.CXOコミュニティ事業

CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community

１０.HRコンサルティング事業

株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/

HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/

急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/

１１.航空会社総代理店事業

航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/

１２.レンタカー事業

レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/

沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/

１３.海外ツアー事業

株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/

海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/

エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/

ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/

かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/

１４.エンタープライズDX開発事業

株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/

エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx

１５.美容FC事業

株式会社SPEED spring：https://bupura.jp/company

美容FC事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/beauty_fc/

小顔サロン「BUPURA」：https://bupura.jp/

１６.法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/

法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/

クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/

デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/

送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/

１７.人材ソリューション事業（投資先にて注力）

株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/

人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/

１８.クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力）

ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/

クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/

映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/

カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/

１９.AIロボット事業（投資先にて注力）

ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/

AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/

２０.ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力）

ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/

株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/

ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/

㉑外貨自動両替機事業（投資先にて注力）

株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/

外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/

㉒町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力）

株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/

町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/

【当社IRサイト】

https://www.airtrip.co.jp/ir/