入場無料！未来の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」で新しいジャズに出会う　Festival Django Reinhardt JAPAN in TAKANAWA GATEWAY CITY

株式会社タクティカート

■ 未来の街で、新しいジャズに出会う。「音楽のGATEWAY」

本フェスのキーワードである「GATEWAY」には、2つの想いが込められています。

1. 様々な音楽に出会える「玄関口（GATEWAY）」

「100年先の心豊かなくらしのための実験場」をテーマに掲げるTAKANAWA GATEWAY

CITY。真の豊かさには、芸術による文化的要素が不可欠です。今を生きる充足感が心

地よく循環するような、新しい都市型音楽モデルのあり方に挑戦します。

2. ジャズへの気軽な「入口(GATEWAY)」

ジャズの世界にもっと気軽に足を踏み入れられる入口を作りたい。そんな想いから、自由

に情熱的に楽しめる「ジプシージャズ」をテーマに開催します。

伝説のギタリストであるジャンゴ・ラインハルトを起点に、ロマの移動文化の中で育まれたジプ

シージャズ。

歩きながら、お酒を片手に、友人との会話を楽しみながら自由に味わう極上のパフォーマンスを

お届けします。

■ フェスティバルの楽しみ方

１. 2つのステージで極上のパフォーマンスとセッションを

「Gateway Park」のMain Stageでは、「MASH弦楽団」をはじめとするアーティストが極上のパ

フォーマンスをお届けします。また、メインステージの合間には駅改札内の「Eki Park」周辺にて、

セッションを実施します。すぐそばのStation Piano前では、

一般社団法人 高輪ゲートウェイエリ

アマネジメントが運営する音楽コミュニティ「Music Space」とのコラボレーションセッションも実施

予定。どなたでも自由にご参加いただけます。

２. ジャズのお供に美味しいビールとフードを

会場にはキッチンカーが登場します。美味しいビールやフードを片手に、極上の音楽をお楽しみく

ださい。

３. 誰でも歓迎！入場無料のフリーライブ・フェス

通りすがりの方も、ご家族連れも大歓迎。チケットは不要です。お好きなスタイルで特別な時間をお過ごしください。

※Eki Parkは改札内のため、入場券の料金160円（2時間ごと）が掛かります。

■ 出演アーティスト（一部紹介）

・MASH弦楽団

2017年にバイオリンのルリを中心に結成された弦楽器のみの編成のジプシージャズバンド。超

絶テクニックと息のあったアンサンブルを売りとしていて、時に哀しく時に激しく哀愁漂うメロディで

日本ではまだ馴染みのないジプシージャズを普及させている。すみだジャズや阿佐ヶ谷ジャズ、

金沢ジャズストリート等のジャズフェスや帝国ホテル、メズム東京、東京ソラマチ等の施設でも不

定期で演奏。また、台北やフランス、ブラジルなど国内に限らず様々なライブハウスやイベント等

で活動中。2025年からはガチタンバリン奏者の大石竜輔を迎え、ジプシージャズの新しいスタイ

ルを切り拓いている。

・Tokyo Django Collective

国内随一のジプシー・ジャズ・プレイヤー手島大輔、ドラマ「孤独のグルメ」の音楽でも話題の河

野文彦、フランス在住歴を持ち現地プレイヤーからの信頼も厚い阿部恭平。ジャンゴ・ラインハル

トを源流にするジプシーJAZZをこよなく愛する３人によるユニット。2025年に1stアルバムを発

売。これまでにジャンゴ・アムステルダム(オランダ)、エジンバラ・ジャズ祭(スコットランド)、東京

JAZZなどに出演。

・YAMAMOTO Yoshifumi TRIO

山本佳史トリオは、本場ヨーロッパのGypsy Swing Jazzを演奏するバンドです。超絶的で強烈に

スイングする演奏と、哀愁漂うバラードやスタンダード等、今まで聴いた事のないような強烈なス

イングで演奏するジプシー・ジャズ・トリオ「山本佳史トリオ」は、日本はもとより海外から注目され

ています。ジプシー・ジャズを知り尽くした二人のサポートを受け、純粋なジプシー・ジャズを演奏

する山本佳史トリオは、世代を越えて楽しんで頂けます。

・Japan Brazil Gypsy Jazz Connection

ブラジルのギタリスト Jose と、日本人ミュージシャンたちの交流から生まれたスペシャルプロジェ

クトです。メンバーは、ブラジルのジプシージャズシーンを長年牽引し、南米最大のジプシー・ジャ

ズフェス"Festival de Jazz Manouche de Piracicaba"のディレクターも務めるギタリスト Jose

Fernando Seifarth、MASh弦楽団のリーダーヴァイオリニストであり本フェスティバル主催者でも

ある Ruri、2025年にフランスの Festival Django Reinhardt に日本人・アジア人として初めて公

式出演を果たした注目のジプシージャズギタリスト ヤマモトダイキ、、ブラジル音楽にも深い造詣

を持ち、しなやかなグルーヴでアンサンブルを彩るパーカッショニスト Honami Kikawa、そしてフ

ランス留学経験を持ち、本場のジプシージャズミュージシャンからの信頼も厚いベーシスト 阿部

恭平。ジプシージャズの旋律とブラジル音楽のリズムが交差する、この日限りの特別なステージ

をお届けします。

■ インターネットラジオ局『OTTAVA 』連動企画

イベントの開催に向けて、インターネットラジオ『OTTAVA』にて特別番組を毎月配信中です。高輪

の街歩きやMASH弦楽団の生演奏など、フェスの空気感をいち早く味わえるコンテンツが満載で

す。

ナビゲーター：斎藤茂、MASH弦楽団■ 協賛パートナー様募集中

「100年先の心豊かなくらしのための実験場」をテーマに掲げるTAKANAWA GATEWAY CITYを

舞台に、この新しい音楽と文化の祭典を共に育んでくださる協賛パートナー様を募集しておりま

す。音楽があふれる街づくりや芸術支援を通じたブランディングを目指す企業様・団体様は、ぜ

ひお気軽にご連絡ください。

詳細はこちら：

https://drive.google.com/file/d/1sHAKPYUvD9wKl8y7EER8Lm-NUDoff6hg/view?usp=sharing

■ 開催概要

・イベント名：Festival Django Reinhardt JAPAN in TAKANAWA GATEWAY CITY

・開催日時：2026年6月20日(土) 12:00～18:00

・会場：Gateway Park（メインステージ） / Eki Park（セッションステージ）

・料金：入場無料

・出演：MASH弦楽団、Tokyo Django Collective、YAMAMOTO Yoshifumi TRIO、Japan Brazil

Gypsy Jazz Connection ほか

・主催：株式会社タクティカート

・共催：一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント

・協力：MASH弦楽団、OTTAVA株式会社

・協賛：株式会社ジェイアール東日本都市開発

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社タクティカート（tel：050-1792-0075 ）