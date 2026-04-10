～「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』～チームみらい党首・安野貴博とReHacQ・高橋弘樹Pが豪華ゲストと共に徹底討論！『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』の生放送が決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて4月12日（日）午前6時より『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』を生放送することを決定いたしました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、特別企画『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』を生放送いたします。本企画では、2025年に結党されたばかりのチームみらいの安野貴博党首と、「ABEMA」と経済メディア「ReHacQ」のプロデューサーを務める高橋弘樹が豪華ゲストと共に、「AIと政治」について、さまざまな角度から徹底討論。安野党首は「ReHacQ」での生放送に出演したのち、仮眠を経て「ABEMA」の生放送にはしご出演する予定です。“寝起き状態の安野党首”からどんなホンネが飛び出すのか！？また、スタジオゲストには、ひろゆき(オンライン出演)、チームみらい・広報本部長の河合道雄、「ReHacQ」の政治ジャーナリスト・今野忍の生出演も決定いたしました。早朝から繰り広げられる予定不調和な激論に、ぜひご期待ください。

本企画の実施決定にあたり安野党首は、「この度は「ABEMA」開局10周年の企画にお招きいただき、ありがとうございます！ロングスリーパーな僕は『朝からガチ安野』と聞いて戦々恐々としていましたが、いいお布団があると聞いて元気が出ました！どんな質問が来てもお答えできるよう、ぐっすり眠って“限界突破”を頑張ります！」、高橋は「ABEMA10周年ということで、次の日本の10年をしっかり占える素敵な番組にしたいと思います！」とそれぞれ意気込みを寄せています。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■安野貴博（チームみらい）コメント全文

この度は「ABEMA」開局10周年の企画にお招きいただき、ありがとうございます！ロングスリーパーな僕は『朝からガチ安野』と聞いて戦々恐々としていましたが、いいお布団があると聞いて元気が出ました！どんな質問が来てもお答えできるよう、ぐっすり眠って“限界突破”を頑張ります！

■高橋弘樹コメント全文

ABEMA10周年ということで、次の日本の10年をしっかり占える素敵な番組にしたいと思います！

■『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』概要

放送日：2026年4月12日（日）午前6時～

出演：安野貴博（チームみらい）、高橋弘樹、ひろゆき、河合道雄（チームみらい）、今野忍 ほか

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/