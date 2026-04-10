株式会社coly

この度、株式会社coly（本社：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）が運営する恋愛ゲーム『ドラッグ王子とマトリ姫』および、現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ（スタマイ）』は、それぞれ11周年、10周年を迎えます。

これを記念し、アニバーサリーフェスを開催することをお知らせいたします。

あわせて、舞台『スタンドマイヒーローズ』Season 0 ～マトリ・都築兄弟編～のキービジュアルおよびチケット情報を解禁いたします。

『ドラッグ王子とマトリ姫』＆『スタンドマイヒーローズ』Anniversary Fes～To you who walked together～開催決定！

『ドラッグ王子とマトリ姫』11周年、『スタンドマイヒーローズ』10周年を記念して、「『ドラッグ王子とマトリ姫』＆『スタンドマイヒーローズ』Anniversary Fes～To you who walked together～」を開催いたします。

カレらの未公開情報を含むスペシャルな展示やキャストによるステージイベント、物販・飲食コーナー、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームなど、もりだくさんの内容でお届けします。

チケット情報やイベントの詳細は、6月1日（月）に特設サイトにて公開予定です。

続報をお待ちください。

イベント情報

【開催日】2026年9月12日（土）～13日（日）

【会場】池袋 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA（東京都豊島区東池袋３丁目１番）

【チケット発売（予定）】

・アプリ先行抽選

6月1日（月）18:00～6月14日（日）23:59

・プレオーダー先行抽選

7月11日（土）18:00～7月26日（日）23:59

・一般発売

8月22日（土）19:00～

舞台『スタンドマイヒーローズ』Season0～マトリ・都築兄弟編～

キービジュアル・チケット情報が解禁！追加キャストに松本ひなた、一之瀬優ら

2026年7月に公演予定の舞台『スタンドマイヒーローズ』Season0～マトリ・都築兄弟編～のキービジュアル、チケット販売スケジュール、

さらに追加出演者の情報が解禁されました。

『スタンドマイヒーローズ』、通称『スタマイ』は株式会社colyの運営する現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム。

いくつかの麻薬に耐性のある特殊体質の主人公（プレイヤー）が麻薬取締官、いわゆる“マトリ”として入庁し、

複雑な事件の解決のため、多彩な人材を集めた独立捜査機関“STand Alone National Department”

――“STAND（スタンド）”に優秀な人材をスカウトする、というストーリーを軸に、アプリ内でも重厚なシナリオが展開されています。

今年10月にはアプリリリース10周年を控えている人気作品です。

舞台版『スタンドマイヒーローズ』は、昨年9月にシアターサンモールにて全19公演が上演され、前売りチケットは開幕前に完売、『スタマイステ』の愛称で多くのファンを魅了しました。

今回舞台化される『Season0』は『昔歳編』とも呼ばれ、いわゆる本編の過去を描いた物語となります。

『Season0』舞台化シリーズの皮切りとなる今回の『マトリ・都築兄弟編』では、

主人公・泉玲がマトリに入庁する前、のちに泉の先輩となる夏目春が青山樹たちと絆を築いていく過程、そして都築誠・都築京介の家族ゆえの愛情とすれ違いが描かれます。

初演でもメインキャラクターを演じた太田裕二（青山樹役）、岡延明（由井孝太郎役）、坂口実成夢（関大輔役）、石渡真修（夏目春役）、田原廉（今大路峻役）、服部武雄（渡部悟役）、佐倉花怜（泉玲役）、笠原織人（都築誠役）、工藤大夢（都築京介役）が続投して出演。

さらに『都築兄弟編』を盛り上げる新キャラクターとして、都築京介のマネージャーを務める佐久間豊役に松本ひなた、都築誠の小説の担当となることを切望する編集者の波原修役に一之瀬優、兄弟の父役として井上一馬、母役として高橋花子、妹・沙良役として仁科花都が出演します。

さらに、平日公演のアフタートークには、『Season1』に出演したお馴染みのキャスト陣も登壇！

公演は7月1日（水）～5日（日）、シアターサンモールにて全9公演を予定。

チケット最速先行となるアプリ先行は、4月11日（土）10時から、4月26日（日）23時59分まで行われます。

（原作ゲームアプリ内で申込用URLを公開します。）

お申し込みをお忘れなく。

キャスト一覧

舞台『スタンドマイヒーローズ』Season0～マトリ・都築兄弟編～

青山 樹：太田裕二由井孝太郎：岡 延明関 大輔：坂口実成夢夏目 春：石渡真修今大路 峻：田原 廉渡部 悟：服部武雄泉 玲：佐倉花怜都築 誠：笠原織人都築京介：工藤大夢佐久間 豊：松本ひなた波原 修：一之瀬 優都築沙良：仁科花都都築家・母：高橋花子都築家・父：井上一馬■公演日程

2026年7月1日（水）～7月5日（日）全9公演予定

7月1日（水）18:30（A公演）

7月2日（木）13:00（B公演）／18:30（A公演）

7月3日（金）13:00（A公演）／18:30（B公演）

7月4日（土）13:00（B公演）／18:30（A公演）

7月5日（日）12:00（A公演）／17:30（B公演）

※公演時間：約3時間予定（途中休憩あり）

A公演：1幕・マトリ編／2幕・都築兄弟編

B公演：1幕・都築兄弟編／2幕・マトリ編

※A公演・B公演、いずれも2本立てとなります。マトリ編・都築兄弟編のどちらかのみを上演する日はございません。

※冒頭のオープニングパートはA公演・B公演共通となります。オープニングには全キャストが出演いたします。

■劇場

シアターサンモール

http://theatersunmall.server-shared.com/map/map.html

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-19-10サンモールクレストB1

東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅 大木戸門方面出口（出口2）より 徒歩3分

■原作

『スタンドマイヒーローズ』／coly

■STAFF

脚本：吉田武寛

演出：野元準也

脚本監修：藍田創

■CAST

【マトリ（麻薬取締官）】

青山樹：太田裕二

由井孝太郎：岡延明

関大輔：坂口実成夢

夏目春：石渡真修

今大路峻：田原廉

渡部悟：服部武雄

泉玲：佐倉花怜

【都築兄弟】

都築誠：笠原織人

都築京介：工藤大夢

【都築兄弟編・サブキャラクター】

佐久間豊：松本ひなた

波原修：一之瀬優

都築沙良：仁科花都

都築家・母：高橋花子

都築家・父：井上一馬

※高橋花子さんはマトリ編にも一部兼役で出演いたします。

アフターイベント

・7月1日（水）18:30：アフタートーク１.

ゲスト：Revel（今井俊斗・北出流星・松原凛・輝山立）／MC：笠原織人・工藤大夢

・7月2日（木）13:00：アフタートーク２.

ゲスト：警視庁（結城樹・新井雄也・白石康介・瀬戸祐介）／MC：太田裕二・坂口実成夢

・7月2日（木）18:30：アフタートーク３.

ゲスト：警視庁（結城樹・新井雄也・白石康介・瀬戸祐介）／MC：岡延明・田原廉

・7月3日（金）13:00：アフタートーク４.

ゲスト：九条家（御堂耕平・高梨怜・新井將・八神蓮・千葉瑞己）／MC：石渡真修・服部武雄

・7月3日（金）18:30：アフタートーク５.

ゲスト：九条家（御堂耕平・高梨怜・新井將・八神蓮・千葉瑞己）／MC：佐倉花怜

・7月4日（土）13:00：カーテンコール撮影会１.

アンサンブル含む全キャスト／静止画のみ

・7月4日（土）18:30：アフタートーク６.

都築兄弟チーム（笠原織人・工藤大夢・松本ひなた・一之瀬優・仁科花都・高橋花子・井上一馬）

・7月5日（日）12:00：アフタートーク７.

マトリチーム（太田裕二・岡延明・坂口実成夢・石渡真修・田原廉・服部武雄・佐倉花怜）

・7月5日（日）17:30：カーテンコール撮影会２.

アンサンブル含む全キャスト／静止画のみ

【チケット情報】

一般チケット：9,800円(税込)

有償特典付きチケット：11,000円(税込)

※座席はランダムになります。値段により席種は変わりません。

【チケット特典】

・有償特典（11,000円チケットに付属）：非売品キャストブロマイド9枚組

※マトリ・都築兄弟のみ。サブキャラクター・アンサンブルキャストは含みません。

・先行特典：選択したキャストの非売品ブロマイドを1枚お渡し。

※対象：マトリ・都築兄弟・サブキャラクターキャスト（チケット先行時に選択）

【リピーター特典】

・3公演ごとにお好きなプリンシパルキャストの直筆サイン入りブロマイド1枚

※対象：マトリ・都築兄弟・サブキャラクターキャスト

※9公演全通の場合、最大で3枚

※同じキャストでも、別のキャストでも可

【先行発売チケット（抽選）】

１、アプリ先行

URL：アプリ内のリンクより申込可能

期間：4月11日（土）10:00～26日（日）23:59

抽選結果発表：4月30日（木）

入金締め切り：5月3日（日）

２、SrotaStageFC会員先行

URL：https://srotastage.bitfan.id/(https://srotastage.bitfan.id)

※別途入会費550円がかかります。

期間：5月2日（土）10:00～5月10日（日）23:59

抽選結果発表：5月14日（木）

入金締め切り：5月17日（日）

３、キャスト先行

URL：各キャストより告知

期間：5月16日（土）10:00～5月24日（日）23:59

抽選結果発表：5月28日（木）

入金締め切り：5月31日（日）

４、一般先行

URL：https://confetti-web.com/@/myhero_s0

期間：5月25日（月）10:00～5月31日（日）23:59

抽選結果発表：6月4日（木）

入金締め切り：6月7日（日）

【一般販売チケット（先着）】

URL：https://confetti-web.com/@/myhero_s0

一般販売開始：6月6日（土）10:00～

※制限枚数：１申込につき4枚まで

※一般先行の未入金分の座席が後日追加される場合がございます。

発券開始：6月13日（土）10:00～

※いずれもWEB受付のみの販売となります。

＜チケットに関するお問い合わせ＞

カンフェティチケットセンター（運営：ロングランプランニング株式会社）

お問合せ：https://www.confetti-web.com/contacts

『ドラッグ王子とマトリ姫』基本情報

タイトル : ドラッグ王子とマトリ姫 2015年3月

価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

公式サイト：https://colyinc.com/matori/

公式X：https://x.com/matori_hime

App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/ドラッグ王子とマトリ姫-恋愛ゲーム/id970456491(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E7%8E%8B%E5%AD%90%E3%81%A8%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E5%A7%AB-%E6%81%8B%E6%84%9B%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/id970456491)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.matori&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.matori&hl=ja)

『スタンドマイヒーローズ』基本情報

タイトル : スタンドマイヒーローズ

価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

公式サイト：https://stand-myheroes.com/

公式X：https://x.com/myhero_info

App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/スタンドマイヒーローズ/id1121898899(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA/id1121898899)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja)

権利表記：(C)︎coly／(C)SrotaStage