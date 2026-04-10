うみなか凧揚げフェスティバル開催！
一般財団法人 公園財団
バルーンの圧巻の姿
手書きのオリジナル凧作り
〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
バルーンの圧巻の姿
全長50mの巨大クジラをはじめ様々な形のバルーンカイトが悠然と泳ぐ光景をご覧いただけます。
また、親子連れに人気の“凧作りワークショップ”も同時開催。
子どもが笑顔で揚げるカラフルなオリジナル凧と、巨大クジラが競演するシーンも見逃せません。
◆開催概要
日時：4/11（土）12（日）
時間：１.10:30～12:30 ２.13:30～16:00
場所：大芝生広場
料金：観覧無料
※雨天中止
凧作りイベントも開催！
4/11（土）12（日）
時間：11:00～15:00
場所：大芝生広場
料金：500円
手書きのオリジナル凧作り
国営海の中道海浜公園
海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。
〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199
公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/
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