2026年5月9日（土）に、熊谷キャンパスで「在学生と一緒に授業体験」イベントを開催します！

「大学の授業ってどんな雰囲気？」「実際の学びやキャンパスライフを見てみたい」

授業やキャンパスライフに興味のある高校生の皆さん、ぜひ一緒に授業を体験して、大学の雰囲気を身近に感じてみませんか？

実施学部：データサイエンス学部・社会福祉学部

内容：学部説明、模擬授業、個別相談（希望者のみ）

日時：2026年5月9日（土）10:00～12:00

会場：立正大学熊谷キャンパス アカデミックキューブ1階ロビー（受付）

※当日は9時50分までに受付を済ませてください。

参加は事前申込制です。以下リンク先よりお申込みください。

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模擬授業テーマ

【データサイエンス学部】 体験するデータサイエンス

データの収集・分析・解釈について、体験型で実施します。大谷翔平やF1レーサーの凄さ、イマーシブな世界、アルゴリズムのパワーなどについて体験しましょう。

【社会福祉学部 社会福祉学科】 ユニバーサルデザインについて考えよう！

最初から誰でも使いやすいように設計する「ユニバーサルデザイン」。どのような知識が必要か、キャンパス内を散策しながら考えてみましょう。

【社会福祉学部 子ども教育福祉学科】 ペープサートづくりをしてみよう

ペープサートという名前は、聞いたことがありますか？ゼミナール（少人数）形式で、ペープサートづくりを体験してみましょう。