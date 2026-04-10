YouTubeで話題の理学療法士・松田圭太、インドで開催された世界経済フォーラム（主催・国連後援）の国際サミットに登壇

株式会社ふっか

腰痛・坐骨神経痛など、慢性的な痛みやしびれの改善に特化した専門院「整痛院ふっか」を展開する株式会社ふっか（所在地：福岡県福岡市中央区、代表：松田圭太）は、同院総院長・松田が2026年3月28日（土）・29日（日）インド・パンチガニにて開催されたサミット「Ink to Impact」で登壇したことをお知らせいたします。

サミット・講演の概要

「Ink to Impact」は国連後援のもと世界経済フォーラム・グローバルシェイパーズが主催の”持続可能な社会と教育の未来”について議論する国際サミットです。「持続可能でレジリエントなコミュニティのための対話」をテーマに掲げ、国連関係者のほか各国の教育者やビジネスリーダー、学生が一堂に会する場となりました。

松田の講演では、日本で「整痛院ふっか」の総院長として慢性痛改善に取り組んできた経験をもとに、インドが将来的に抱えるであろう高齢者の増加、国民の健康問題に向けての提言を行いました。

平均年齢が28歳と世界的に見ても“若い国”であるインドですが、2050年には60歳以上の人口が3億人に達すると見込まれます。実際に高齢化が進んだ日本では平均寿命と健康寿命に約12年の差があるという事実を踏まえ、「老後も元気に体を動かせるように」と健康寿命を延ばすための取り組みを呼びかけました。

登壇の様子施術のデモンストレーションをしている様子

日本の厚生労働省が主導するガイドラインにて、運動療法と認知行動療法を推奨している事実に触れた上で、「整痛院ふっか」で実践してきた慢性痛改善の運動療法「MSMメソッド(R)」を紹介。参加者に対して施術のデモンストレーションも行い、「筋肉のバランスを取り戻す」ことの重要性を実践的な側面から解説しました。

高齢社会の日本でのべ5万人以上の「痛み」に向き合ってきた松田の知見を各国のエリートに共有し、世界的な健康の促進に貢献する機会となりました。

代表・松田 圭太 プロフィール

理学療法士

整痛院ふっか総院長

慢性疼痛徒手技術「MSMメソッド(R)」創始者

理学療法士として医療現場に長年携わった経験から、慢性腰痛・肩の痛みなど“3年以上続く痛み〞に特化、運動療法と認知行動療法を組み合わせた「整痛院 ふっか」を立ち上げる。医療機関や整体に通っても改善しなかった人が国内外から来院、のべ5万人を施術。

さらに全国の医師・理学療法士・柔道整復師・整体師などの治療家が学ぶ慢性疼痛に特化した治療技術「MSMメソッド(R)」を のべ6万人に指導。科学的根拠（エビデンス）に基づいた運動療法と徒手療法を統合した独自アプローチは、整形外科クリニックのリハビリにも導入されている。

自身が運営する「疼痛治療カレッジ」には4千人以上の整体師・マッサージ師などが在籍し、日本最大級の疼痛治療家コミュニティとなっている。その医療福祉分野での活動が評価され、2025年「東久邇宮文化褒賞」を受賞。 YouTubeチャンネル総登録者数22万人超え。株式会社Medical Book Group代表。

YouTubeチャンネル「整痛院ふっか／痛みしびれ専門 -松田圭太-」

https://www.youtube.com/channel/UCQf6QkhtExBB167D7cOQmpg



YouTube治療家向けチャンネル「整体師コーチの神ワザ治療学 / 松田圭太」

https://youtube.com/@kamiwaza_matsuda?si=5HX_elBUYpsaMIQo

Instagram「【治療家】 松田圭太 ｜1分で学べる戻らない治療術」

https://www.instagram.com/medicalbook.japan/

治療家向けの教育事業「メディカルブックジャパン」

https://medicalbookjapan.co.jp

整痛院ふっかについて

福岡市で「慢性疼痛」専門整体院としてスタート。福岡本院の他、昨年には、痛み・しびれ等の痛みに特化した治療院「整痛院」を銀座にオープン。運動療法と認知行動療法の組み合わせで、真剣に痛みと向き合える環境を用意している。

■ 公式サイト

https://fukka.jp/

会社概要

会社名：株式会社Medical Book Group／株式会社ふっか

所在地：福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14－35 赤坂門AIビル5F

代表取締役：松田 圭太

事業内容：整体院運営、健康関連コンテンツ制作

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