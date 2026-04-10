家族オソロイで公園へ！「DOD × coen」コラボアパレルが予約受付開始。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、株式会社コーエン（本社：東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル 代表取締役社長：木村 竜哉）が展開するアパレルブランドの「coen(コーエン)」とのコラボアパレルを企画。

2026年4月10日（金）よりcoen ONLINE STOREにて先行予約受付を開始しました。

コラボテーマは『Play in the Park』。Tシャツやパンツなどの定番春夏服のほか、帽子やバッグなどの小物、さらにcoenからは3年ぶりとなるキッズアパレルも登場し、家族おそろいで公園に出かけたくなるような遊び心あふれるラインナップを展開。ピンバッジやステッカーなど本コラボ限定のノベルティアイテムもご用意しました。

全国のcoen店舗での発売は4月24日（金）を予定しております。

特設ページ：https://www.coen.co.jp/special/202604/(https://www.coen.co.jp/special/202604/)

■アイテム一例

コーエンキャンティー

コラボテーマである『Play in the Park』を表現したグラフィックTシャツ。

ユニセックス：3,960円（税込）

キッズ：2,530円（税込）

ナツカシマティー

coenで人気のレトロなボーダーTシャツをDODコラボ限定デザインで展開。

ユニセックス：3,960円（税込）

キッズ：2,530円（税込）

ショーネンタンパン

石ころやドングリなど、少年の“宝物”を特大ポケットに詰めこめる短パン。

メンズ：4,950円（税込）

キッズ：3,960円（税込）

ウサピーナコーエンベア

coenのマスコットキャラクターであるコーエンベアが「ナツカシマティー」を着た限定感たっぷりのぬいぐるみチャーム。

1,760円（税込）

キンチャゲーナ

遊び心たっぷりな配色が可愛い巾着型バッグ。

5,500円（税込）

■ノベルティ特典

コラボステッカー

DODウサギが限定でキャラクター化！コーエンベアとのコラボデザインを5cm × 5cmサイズのステッカーにしました。

オンライン、店舗ともにコラボ商品を1点以上購入で先着配布。※なくなり次第終了。

ピョンピョンピンズ（ピンク）

DODで展開しているピンバッジ収集企画「ピョンピョンピンズ」の本コラボ限定ピンクカラー。

coen店舗にてコラボ商品を5,000円以上購入で先着配布。※限定1,000個。なくなり次第終了。

ピョンピョンピンズについて：https://www.dod.camp/news/notice/93633/

■担当者のヒトコト

coenコラボ担当のヒトコト

”遊びゴコロ”が詰まった限定感満載のコラボ品を、遂に皆様の元へ届けられる日がやってきました！

公園で「コーエンキャンティー」を目にする日が待ち遠しいです！「コーエンベア」は争奪戦になりそうな予感…

DODコラボ担当のヒトコト

「ウサピサロパーカー」や「セナシャカティー」、「デカキンチャゲーナ」、「あみちゃんポッケ」など、一見何か分からないようなDODらしさあふれるユニークなネーミングもお楽しみください！

■ブランド情報

DOD(https://www.dod.camp/)

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

coen(https://www.coen.co.jp/?srsltid=AfmBOooh5mtxJaDgJjk6mlrhKbT7I0VHHsA3GXzS3Nhu04J74WLNX9_6)

「Good Wear,Good Friends.」をコンセプトに掲げ、毎日を特別にする今の気分に合うファッションを届けるブランド。

全国の有名ショッピングモールを中心に展開し、メンズ・ウィメンズアイテムをお手頃な価格帯でご提供しています。

本プレスリリースに関するお問い合わせ：https://www.be-s.co.jp/contact