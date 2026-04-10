【埼玉県吉川市】商工会青年部主催「スポコン」を開催！～吉川市で素敵な恋をしましょう～

吉川市商工会スポコン 案内ポスター

埼玉県吉川市商工会青年部（所在地：埼玉県吉川市平沼、代表：大熊 豪）は、吉川市内において「スポコン!!～吉川ロマンス～ スポーツからはじまる恋がある」を2026年5月30日に開催いたします。吉川市での恋をサポートして地域発展のお手伝いをさせていただきます。

開催日時や参加条件など、詳しくは吉川市商工会青年部のInstagramを通じて情報発信しています。

https://www.instagram.com/yoshikawaseinenbu/

↑ 吉川市商工会青年部Instagram

お申込み・ご予約も上記URLから可能です。

吉川市商工会青年部について

吉川市内で事業を営む45歳以下の経営者や後継者で組織される団体です。

地域経済の活性化や事業者同士の繋がりを大切にするべく、日々活動しています。

吉川美南駅前で開催されている「JAZZ NIGHT」は当部の主催によって行われる一大イベントです。

開催概要

イベント名称：「スポコン!!～吉川ロマンス～ スポーツから始まる恋がある」

開 催 日 時：2026年5月30日（土）12：30～15：30

開 催 場 所：SOLumコミュニティフィールド 吉川市美南3-25-1イオンタウン吉川美南東街区3F

参 加 費 用：男性6,500円 女性3,500円

参 加 条 件：男性-吉川市在住で25歳～40歳くらいの独身の方

女性-市外在住OK!!25歳～40歳くらいの独身の方

申 込 方 法：青年部Instagramのリンクまたは開催ポスターの二次元コードから専用のフォームより

お問い合わせ先

〒342-0056 埼玉県吉川市平沼1-21-16

吉川市商工会青年部 事務局

TEL：048-981-1211

FAX：048-984-1189

MAIL：yoshikawaseinenbu@gmail.com