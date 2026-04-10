知財図鑑、誰もが参加できるオープンな″発明のWiki″に向けてクラウドファンディングを開始

株式会社コネル

株式会社コネルが運営するイノベーションメディア「知財図鑑」は、2026年4月8日（火）より、ソーシャルグッドなクラウドファンディングプラットフォーム「For Good」にて、知財図鑑を誰もが投稿・探索・接続できるオープンデータベースへ進化させるためのクラウドファンディングを開始しました。目標金額は300万円で、2026年内のリニューアル完了を目指します。

「For Good」知財図鑑クラウドファンディングページ

https://for-good.net/project/1003419

■ 背景：知財大国・日本が抱える「知の断絶」

日本は中国・アメリカに次ぐ世界第三位の特許大国です。2024年の年間特許出願件数は30万件以上（特許庁ステータスレポート2025より）。しかし、防衛目的の特許も含めておよそ半数が事業に活用されず、収益を生み出せていません。

その背景には「探せない・わからない・つながらない」という3つの構造的な障壁があります。特許データベースは専門家向けに設計されており、一般の事業者やクリエイターが必要な技術にたどり着くこと自体が困難です。仮に見つけられたとしても、特許文書は権利を守るための法律言語で書かれているため、その技術が「何に使えるのか」を直感的に理解することができません。さらに、技術を理解できたとしても、発明者にどうコンタクトすればいいのか、誰と組めば実装できるのかがわからない。技術と事業をつなぐ導線が、そもそも存在していないのです。

発明が届くべき人に届かない構造により、本来生まれるはずだった事業やコラボレーションが失われ続けています。

知財図鑑は2020年のローンチ以来、1,000件以上の知財をクリエイターの視点で翻訳・発信してきました。しかし、「編集部が発信する一方向のメディア」という構造では、発明が実際に使われるところまで届けることに限界がありました。この課題を解消するため、今回知財図鑑を社会にひらき、器ごと変える決断をしました。

■ プロジェクト概要：知財図鑑を「発明のWiki」へ

本プロジェクトでは、知財図鑑のWebサイトを全面的にリニューアルし、誰もが技術情報を投稿・探索・接続できるオープンな知財プラットフォームへと転換します。これまで編集部が担ってきた「技術を翻訳して届ける」という役割をひらき、企業・研究者・個人を問わず誰でも参加できる仕組みへと器ごと変えます。主なアップデートは以下の3点です。

１.POST／誰でも投稿できる

アカウントを作成すれば、企業・研究者・個人を問わず特許や技術を無料で登録・公開できます。特別な資格も実績も不要です。まだ名前もついていないアイデアや試作品も1件から投稿できます。情報の正確性は、AIによる自動チェックと知財図鑑編集部による監修を組み合わせて担保します。

２.TRANSLATE／AIで知財を理解できる

専門的な知財をAIが自動要約・整理。難解な特許文書も「何ができるか」「どんな事業と相性がいいか」を誰でも理解できる形に変換します。知財図鑑がこれまで編集部の手で行ってきた「翻訳」の役割を、AIの力で大規模に実現します。

３.CONNECT／発明者と直接つながれる

気になる知財の発明者・権利者にWeb上で直接コンタクト可能な導線を設計。これまで「誰に連絡すればいいかわからない」という壁がありました。知財図鑑はその導線をつくります。技術と事業、研究と実装がプラットフォームの上でダイレクトに結びつきます。

また、約300名が参加するDiscordコミュニティ「知財ハンター協会」や、年次アワード「知財番付」などのリアルイベントを通じて、発明者・企業・クリエイターが実際に出会い、共創へと動き出す場も並行して拡充していきます。

■ クラウドファンディング概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57032/table/55_1_b0cac2dc132ea586e201fa0e850cca50.jpg?v=202604110451 ]

■ 主なリターン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57032/table/55_2_c5ee04bce72d72f32d84b6a37f05a370.jpg?v=202604110451 ]

■ 今後のスケジュール

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57032/table/55_3_158c0d7bbbc3567b44ceb89f473c85d2.jpg?v=202604110451 ]

■ 応援コメント

田口一成氏（株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役）

「分断」ではなく「つながり」をもたらし、「記事」ではなく「仲間」と出会える。まさにそんな役割を担えるメディアがいま必要とされています。知財図鑑は、社会の「危機」を「希望」へ変える存在。それを可能にする出村さんをはじめとする素晴らしい人とチームがここにあると僕は知っています。希望のストーリーを編んでいくこの尊い取り組みを、心より応援します。

羽田隆也氏（株式会社COTEN 取締役CFO兼CHRO）

知的財産という人類の叡智をオープンソースという形で社会に還元していく取り組みに共感し、応援しています。構造的な課題、制度的な枠組みからどうしても活かしきれていなかった財産を活用していこうとするには反対意見や批判にさらされます。それでも誰かがやらなければこの叡智は使われないままです。知財図鑑は知財を有する所有者や利用者ではない中立的な立場だからこそ、その環境を作り上げていけます。心から応援しております。

奥山幹樹氏（株式会社カプコン 知的財産部長）

知的財産は、公開され共有されることで、新たな価値創出の財産となります。本プロジェクトは、発明の探索性を高め、技術と事業をつなぐ共創の導線をデザインする点に意義があると感じています。公開された知財を社会の資産として活用する可能性を広げる取り組みとして、今後の展開に期待しています。

■ 代表コメント

知財を特定の誰かが囲い込むのではなく、社会の共有財産として開き、流通させ、誰もが活用できる状態をつくる。今回のクラウドファンディングは、まさにその知財のコモンズの思想を、具体的な仕組みとして社会に実装する第一歩でもあります。

修道院に閉じていた写本を、印刷機が解放したように。知財図鑑を開くことで、発明が「守るもの」から「みんなの文化をつくるもの」に変わっていく。

日本の発明を、世界の文化に。

そんな思いで、クラウドファンディングを始めました。支援でなくても、シェアしていただけるだけでも力になります。

――「知財図鑑」編集長 荒井亮

▼荒井亮のnote

届かなかった発明を、届くべき人へー知財図鑑を「発明のWikipedia」にする話(https://note.com/rynm/n/nb1636c163b3c)

■ 組織概要

知財図鑑

知財図鑑は「世界を進化させる知財」に出会えるイノベーションメディアです。データベースとしての機能に留まらず、クリエイター視点で知財を翻訳する「知財ハンター」を組織し、新規事業のためのAIコンサルティングやマッチングを行います。多分野で培ったクリエイティブの知見を活かし、先端技術や未来の課題を横断し、様々な産業における事業創出をサポートしています。

事業領域

- 世界の進化に寄与する知財の発信- 知財の活用企画コンサルティング- 知財を活用したプロダクト開発・サービス開発- 事業と知財のマッチング・斡旋- テクノロジーに関するイベントの取材・企画・運営

公式サイト：https://chizaizukan.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/chizaizukan

知財図鑑の知財活用サービス：https://service.chizaizukan.com/

株式会社コネル（Konel）

"Good Singularity" を掲げ、日本・ニューヨーク・ミラノを拠点に活動するクリエイティブカンパニー。いい未来の訪れをはやめるために、アートとテクノロジーを掛け合わせ、文化と発明の交差点となるプロジェクトをつくる。ブランディング、研究開発、新規事業支援のほか、イノベーションメディア "知財図鑑" を運営している。独自性の高い生成AIプロジェクトを数多く手がけ、2025年に生成AI領域に特化した専門チーム「ai-ai」を設立。

Instagram：https://instagram.com/hellokonel（@hellokonel）

X（旧Twitter）：https://x.com/hellokonel（@hellokonel）

お問い合わせ：https://konel.jp/contact/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Konel 知財図鑑編集部

E-mail：info@chizaizukan.co.jp

Web：https://chizaizukan.com