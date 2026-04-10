【航空券＋ホテル】でこの価格！？ジェットスターなら旅はもっと気軽になる。「グットリ」のジェットスター国内ツアー特集

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、これからの行楽シーズンに向けて、ジェットスタージャパン（ジェットスター）の広範な路線網を活用した「国内ツアー特集」を公開しました。特に人気が集中する沖縄・九州・北海道などのリゾートエリアも、LCCならではの価格帯で、初夏の国内旅行がさらにお得にご利用いただけます。

■ 夏休み前が狙い目！6月までの「賢い旅」応援フェア

「夏休みはどこも高くて混雑するから…」そんな賢い旅好きたちが狙っているのが、実はこの「6月まで」のタイミング。実は、大型連休（GW）明けから夏休みが始まる前までの期間は、旅行代金が比較的落ち着いていて、観光地もゆったり楽しめる「狙い目」のシーズンなんです。

そんな絶好のチャンスを逃さないために、ジェットスターだからできる、コスパ最強のパックツアーをご用意しました。

- ご予約は出発8日前15時までOK！- 受託手荷物20Kgまで無料♪- 帰路延長は最大14日間までOK！

梅雨入り前の爽やかな晴れ間を狙って、新緑の美しい国内リゾートや、人気都市への週末旅行、一足早く夏気分を味わえる南国ビーチへなど、気軽な旅を強力にサポートします。

旅費を賢く抑えた分、現地で豪華なディナーを食べるもよし、お土産をたくさん買うもよし、もう一泊延泊しちゃうもよし。使い方はあなた次第！人気の日程は早い者勝ちです。今すぐお得なプランをチェック！

■ 【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/15_1_f94c4be7c6892405c64733db54c6e4c5.jpg?v=202604110351 ]

■ おすすめお観光地PICK UP

沖縄

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四季折々の美しい自然も、美しい海も歴史的な名所も見どころ満載。

マリンスポーツやアクティビティも楽しむなら2日以上がおすすめです。

〇ツアー参考価格

成田発那覇行き1泊2日（ダブル2名1室）：お一人様あたり 24,300円～99,700円

福岡

ツアーの詳細を見る :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=B1&hgc=10&cc=GK&fhgc=03&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

福岡県は、自然・歴史・都市がそろった観光地。

太宰府天満宮や糸島など多彩なスポットが楽しめる。

博多ラーメンやうどん、明太子などグルメも充実しております！

〇ツアー参考価格

成田発福岡行き1泊2日（セミダブル2名1室）：お一人様あたり 22,300円～63,000円

ツアーの詳細を見る :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=40&hgc=09&cc=GK&fhgc=03&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106

北海道

四季折々の美しい自然も雄大な景色も歴史的な名所も見どころ満載。

観光、温泉、豊富なアクティビティなど多くの人を魅了するスポットが盛り沢山！

ただし、想像以上に道内の移動時間が掛かってしまうことも……

旅行する際には絶対に行きたいスポットからエリアを決めて、その周辺の観光を一緒に楽しむのがおすすめです。

〇ツアー参考価格

成田発福岡行き1泊2日（スーペリア3名1室）：お一人様あたり 23,100円～79,000円

ツアーの詳細を見る :https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?hc=A2&hgc=01&cc=GK&fhgc=03&ev=0&op=2&dpi=0&mediacd=106アプリで更に簡単・便利に♪■グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる便利な旅行アプリです。

JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が大きな特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

さらに、アプリ会員になるとお得な特典が盛りだくさん！毎日チャレンジできる「運試しお得くじ」や、誕生月にもらえる「10%OFFのバースデークーポン」など、嬉しいキャンペーンも実施中です。

次のご旅行は、ぜひ「グットリ」で快適＆お得に計画してみませんか？

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）