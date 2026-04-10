【頂点は山崎18年】限定333口の真剣勝負。人気銘柄が狙える「さくら満開みくじ」　４月１０日予約販売開始

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株式会社アップライジング

特別企画 "さくら満開みくじ"

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、ウイスキーくじの最新企画として、特別企画「さくら満開みくじ」を2026年4月10日より予約開始いたしました。


本企画は333口限定。


品薄で手に入らない幻のウイスキーである「山崎18年」を筆頭に、「白州18年」「竹鶴17年」といった入手困難な長期熟成ボトルを封入しています。


さらに、「白州シングルモルト」「山崎シングルモルト」「響 JAPANESE HARMONY」「イチローズモルト ワインウッド リザーブ ピュア モルト」「イチローズモルト＆グレーン　リミテッドエディション 」「竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル 」など、人気銘柄も多数ラインアップ。


加えて、「矢部」「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっています。


価格は1口7,777円。送料無料。


贈り物としても、自分へのご褒美としても挑戦しやすい価格帯で、“届くまでわからない贅沢な高揚感”をお届けいたします。


なお、本企画は4月28日～4月30日発送予定です。



Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW8B3ZT9)


"さくら満開みくじ" ラインナップ：大人気「山崎18年」布陣

・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×1］白州18年
・［大吉×1］竹鶴17年
・［中吉×5］白州シングルモルト
・［喜吉×5］山崎シングルモルト
・［福吉×5］響 JAPANESE HARMONY
・［緑吉×7］イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト
・［幸吉×7］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション
・［宝吉×10］竹鶴 ピュアモルト 黒ラベル


・［栄×111］ブレンデッドウイスキー矢部
・［吉×180］ブレンデッドウイスキー √（ルート）


※全333口限定
※なくなり次第終了















販売概要：限定333口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名： さくら満開みくじ
価格： 7,777円（税込） 送料無料


販売口数： 333口（数量限定のため、完売次第終了となります）


予約開始日： 2026年4月10日


販売場所：


・タチバナE酒販　本店(https://whiskykuzi.com/shop/products/ougon_copy_2)
・タチバナＥ酒販　楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/mankai/)


・タチバナE酒販　Amazon店(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW8B3ZT9)


・宮崎どげんかせんとい館　楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/mankai/)


・宮崎どげんかせんとい館　ヤフー店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/mankai.html)



■ 商品の特長


超大吉には、市場で高値で取引される、幻のジャパニーズウイスキー「竹鶴25年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。


主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり


自社倉庫で商品を管理

自社倉庫の様子

お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。


購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。


この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。


ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。


どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。


タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。


箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。


会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング


宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F


MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com



■ 主要販売チャネル


タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。


・タチバナE酒販　本店トップ：https://x.gd/btHIv


・タチバナE酒販　Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09


・タチバナE酒販　楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M


・宮崎どげんかせんとい館　楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj


・宮崎どげんかせんとい館　Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy


・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/