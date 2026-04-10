渡部 民人選手 退団のお知らせ

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは渡部 民人選手と契約満了に伴い、双方合意の上で契約更新を行わない事となりましたのでお知らせいたします。

これまであたたかいご声援を頂きました皆様に、厚く御礼を申し上げます。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

渡部 民人(わたなべ たみと)

【生年月日】

2008年5月1日(17歳)

【出身地】

東京都

【戦型】

右シェークドライブ型

【2025-2026シーズン戦績】

シングルス 出場なし

ダブルス 1勝0敗

【渡部民人選手コメント】

今シーズン限りでT.T彩たまを退団することになりました。

チームの皆さん、水野監督やスタッフの皆さん、そして応援してくださったファン、パートナー企業の皆さまに心から感謝しています。

国際大会と並行してのTリーグだったのでたくさん帯同はできなかったのですが、この経験を通して成長できたことは、これからの自分にとって大きな財産です。

T.T彩たまを離れることになりますが、ここでの学びと経験を次のステージでも生かして全力で頑張っていきます。短い期間でしたがありがとうございました！

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦

■運営会社概要

社名：T.T彩たま株式会社

本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話：048-814-1226

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 梅谷 知彦

URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/

Twitter：https://twitter.com/ttsaitama_jp

Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official

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