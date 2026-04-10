今人気の日帰り低山ハイクを自分のスタイル・ペースで楽しめる！新刊『だれでも安全・快適に歩ける！ 日帰り低山ハイキングを楽しむ教科書』が4月17日発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『だれでも安全・快適に歩ける！ 日帰り低山ハイキングを楽しむ教科書』（https://amzn.asia/d/09JB3lor）を4月17日に発売します。

思い立ったら気軽に行けて、絶景と自然を味わえるのが低山ハイキングの魅力。また、手軽で最高の有酸素運動とも言えます。

本書は、魅力いっぱいの低山ハイキングを安全・快適に楽しむために、知っておきたい情報をまとめました。

■山歩きの基本、プランニング、必要な装備、自分にあったトレーニングがわかる！

はじめて山歩きに挑戦する方でも、安全かつ快適に楽しむことができるように、知っておきたい基礎知識、目的や同行者、季節、アクセス方法を考慮したプランニングのポイントから、必要な装備、ウェアや道具の選び方、登山地図アプリの活用法、安全対策、正しい歩き方まで、イラストと写真とともにわかりやすく解説しました。



有酸素運動として高い効果があり、体力向上にも役立つ山歩き。しかしながら、頑張りすぎて身体に負担がかかってしまい、筋肉痛や膝の痛みを引き起こすことも。

本書では、運動生理学に基づいた疲れにくい歩き方や休憩の取り方を、写真とともに丁寧に解説。栄養補給の仕方、熱中症等のトラブルの予防といった、安全なハイキングをするうえで欠かせない知識も解説しています。

さらに、自分に合った日常のトレーニングやストレッチ法も収録。安全・快適なハイキングをサポートします。

■関東近郊のおすすめの低山コースを紹介

まず行ってみたい、初心者におすすめの関東近郊の低山コースを紹介しています。

各山の基本情報、歩行時間や距離、コースのアップダウンがわかるグラフのほか、グルメや温泉など立ち寄り情報も収録しています。さらに、海の絶景、花・植物の絶景といったテーマ別のおすすめコースも紹介しました。

■目次

ここが魅力！ 日帰り低山ハイキング

CHAPTER 1 低山ハイキングを計画しよう

CHAPTER 2 低山ハイキングの準備をしよう

CHAPTER 3 安全・快適に低山を歩こう

CHAPTER 4 初心者におすすめ！ 関東近郊の低山 15コース

CHAPTER 5 テーマ別 関東近郊 日帰り低山ハイキング10

■監修者紹介

好日山荘（こうじつさんそう）

1924年、日本初の登山用品専門店として誕生。創業100年を超える日本最古の登山・アウトドア用品専門店。全国60以上の物販店舗、クライミングジム「グラビティリサーチ」やアウトドア専門ECモール「GsMALL（ジーズモール）を展開し、登山やアウトドアの楽しさを広めている。「日本をもっと元気に!!人生・健康100年時代、快適に、健康に、歩くことをサポートする」を合言葉に、登山は最強の健康処方箋であることを推奨しつつ、登山人口創出、健康寿命延伸、福祉の充実、防災減災への取り組みを強化している。

CHAPTER 3 制作協力、コラム執筆

山本 正嘉（やまもと まさよし）

1957年、神奈川県横須賀市生まれ。鹿屋体育大学名誉教授。博士（教育学）。東京大学教育学部で運動生理学を専攻。その後40年間体育大学に勤務し、スポーツ科学と健康科学の分野で研究と教育を行う。登山歴は50年あまり。国内、ヒマラヤ、アンデスでの初登攀記録ももつ。秩父宮記念山岳賞、日本山岳グランプリを受賞。著書に『登山と身体の科学』（講談社）、『登山の運動生理学とトレーニング学』（東京新聞出版局）、『アスリート・コーチ・トレーナーのためのトレーニング科学』（市村出版）など。

■書誌情報

『だれでも安全・快適に歩ける！ 日帰り低山ハイキングを楽しむ教科書』

監修者：好日山荘（こうじつさんそう）

発行：ナツメ社

定価：1,870円（税込）

仕様：A5判／192ページ／オールカラー

発売日：2026年4月17日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/09rQ26oL

■本リリースに関するお問い合わせ

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/