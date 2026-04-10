【AI Samurai】複数の生成AI同士でクロスチェック！発明をブラッシュアップする『AI Samurai ONE』の新しい使い方セミナーを開催！！

株式会社AI Samurai

株式会社AI Samurai（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白坂 一）は、特許審査シミュレーションシステム『AI Samurai ONE』の最新機能をフル活用し、発明提案書や出願明細書を高度化する実践的なオンラインセミナーを、2026年4月24日（金）に開催いたします。

■セミナー開催の背景

生成AIの進化により、知財業務の効率化は新しいフェーズに入りました。本セミナーでは、『AI Samurai ONE』に搭載された「IDEA BOX」機能において複数の生成AIを使いこなすことで、単なる業務効率化にとどまらない「発明の質の向上」を実現する全く新しいアプローチをご紹介します。

■本セミナーの3つの見どころ

「IDEA BOX」×「文書編集機能」×「審査シミュレーション機能」のシームレスな連携 アイデア創出から文書作成、そして特許性の評価（審査シミュレーション）までをワンストップで行う、次世代の知財業務フローを解説します。

複数の生成AIを使い分けて「発明の種」を大きく育てる 「IDEA BOX」内で特徴の異なる複数の生成AIを柔軟に切り替える手法を公開。

- AIとの対話を通じて多角的な視点を取り入れ、発明アイデアを大きく膨らませたり、強固なポートフォリオ構築に必要な出願明細書の充実化を効率的に行う実例をご紹介します。- 生成AI同士の「相互分析・クロスチェック」による圧倒的な品質向上 ひとつのAIが出力した内容を、別の生成AIに分析・チェックさせる新たな活用法を解説します。- AI同士の客観的な議論を擬似的に発生させることで、人間の思い込みや見落としを防ぎ、発明提案書や出願明細書の内容を効率的にブラッシュアップします。

■対象となるお客様

企業の知的財産部門、法務部門のご担当者様

研究開発部門で発明創出に携わる方

特許事務所の弁理士、特許技術者の方

生成AIを知財業務にどう組み込むかお悩みの方

■開催概要

日時：2026年4月24日（金）12:00～12:30

開催形式：オンライン（Teams）

参加費：無料（事前登録制）

社内でご興味をお持ちの方にもぜひお声がけいただき、皆さまでお気軽にご参加ください。

■講師紹介

高橋君仁

株式会社AI Samurai 取締役CSO

弁理士、家畜人工授精師（牛）

■参加方法

下記申込フォームよりお申し込みください。

申込フォーム：

https://forms.gle/ozVZPik45UH7TXPs9(https://forms.gle/ozVZPik45UH7TXPs9)

※申込締切は、4/23（木）13時迄となります。

※申込完了および視聴URLのメールにつきましては、申込締切日の15時頃にお送りいたします。

※お申し込みフォームへのアクセスができない場合は、お手数ですが「info@aisamurai.co.jp」までその旨をご連絡ください。

■株式会社AI Samuraiについて

「知財立国の再興」をミッションに置く、大阪大学と北陸先端科学技術大学院大学による産学連携の発明創出AI(R)企業です。前身である知的財産権の専門家集団と、弊社が開発を進める独自のAI技術を組み合わせた『AI Samurai(R)』は特許庁が公開する特許公開公報と特許公報をデータベース化し、類似する先行技術の事例から出願予定の特許の登録が成立する可能性をAIによってランク別に評価することによって特許審査のシミュレーションが数分でできるシステムで、2019年3月に第4回「JEITAベンチャー賞」（電子情報技術産業協会）を受賞しています。

また、弁理士ネットワークとAI技術を組み合わせた新製品『AIで特許文書作成』、最新の類似技術を簡易に検索することができる『IPLANDSCAPE』の開発などクライアントの知的財産戦略を加速させるソフトウェアとソリューションを開発、提供する企業です。

<会社概要>

株式会社AI Samurai

代表取締役：白坂 一

会社設立：2015年9月11日

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4階

資本金：資本金：1億円（2022年10月31日現在）

事業内容：知的財産関連IT・分析サービスの提供

URL：https://aisamurai.co.jp/