『にゃんこ大戦争』1億1111万ダウンロード突破記念イベント第2弾開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）が提供するスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』がシリーズ累計1億1111万ダウンロードを突破いたしました。これを記念して、期間限定記念イベント第2弾を2026年4月10日（金）11:00から開始いたしました。

記念イベント開催期間（予定）

2026年3月30日（月）11:00 ～ 4月17日（金）10:59

イベント内容一覧

・育成の大チャンス！キャラクターのレベルアップや進化に必要なXPが通常の1/2になるキャンペーン開催！！

・最大レアチケ5枚＆にゃんチケ5枚が手に入る！記念ログインスタンプ開催！

・9つ全てのミッションクリアでレアチケットが手に入る！限定ミッション登場！

・クリアで毎日ネコカン20個をゲットできる「バースデープレゼント！」ステージ開催！

・クリアでイベントガチャチケット「伝説のきらめき」がゲットできる「1億1111万ダウンロード記念 セレブレーション！」ステージ開催！

・高難易度ステージ「大花火大会開催！」登場！クリアでキャッツアイがゲットできるチャンス！

・にゃんこ砲の開発素材がドロップするイベントステージ登場！「ゲリラ発掘祭」開催！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認下さい。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/716_1_045089d87e672796d4ef4a54d4ecfc1e.jpg?v=202604110351 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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