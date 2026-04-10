【L′ATELIER（ラトリエ）×AMG】フランスのアニメーションスクールと作品交流会を開催！

学校法人吉田学園

フランス・アングレームにあるアニメーションスクール「ラトリエ（L'Atelier）」と、姉妹校の「大阪アミューズメントメディア専門学校」3校で、オンライン作品交流会を開催いたしました。

ラトリエ校、AMG大阪校、AMG東京校で交互に作品を発表し、上映後のディスカッションでは、制作にあたりインスピレーションを受けた作品は何か等の活発な意見交換が行われました。

国や地域が異なる3校が、それぞれの視点や発想の違いを知ることで、今後の制作に向けた刺激を得る貴重な機会となりました。

AMGでは、こうした国際的な交流を通じて、世界を視野に活躍できるプロの育成をサポートしていきます。

L'ATELIER（ラトリエ）について

フランス・アングレームにあるトップアニメーションスクール。

フランス国内外で短編映画、テレビアニメシリーズ、長編映画などのアニメーション制作に携わり、継続的な経験を積むことができるフランスアニメーションの高等教育機関。

プレシネマからアニメーション映画制作まで、学生一人ひとりのニーズに合わせたトレーニングプログラムを提供。

2Dアニメーションの高等教育を目指す人向けの準備コース「 PreCine（プレシネ） 」、3年間でアニメーション映画技術の習得と就職を目指す「Cinema Animation 2D（2Dアニメーション映画）」のほかに、2024年から日本のアニメーションに特化した「Spe Japon(スペジャポン)」コースを開設。

提携先の日本のアニメーションスタジオでのリモートインターンシップや日本のアニメーション技法の習得にも力を入れている。

▼HP

https://www.ecolelatelier.com/

▼学生作品（YouTube）

https://www.youtube.com/@MrLatelier

エンタメ業界のプロを育成するAMGについて

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2025年で開校から31年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、 「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

＜学院概要＞

学校名：アミューズメントメディア総合学院

所在地：＜本館＞〒150-0011 東京都渋谷区東2-29-8

代表者：理事長 吉田 東吾／学院長 永森 裕二

創立 ：1994年

学科 ：声優学科、CG学科、アニメーション学科、キャラクターデザイン学科、声優専科、インディーゲーム開発専科

姉妹校：大阪アミューズメントメディア専門学校（大阪市淀川区西中島3-12-19）

URL ：＜東京校＞ https://www.amgakuin.co.jp/(https://www.amgakuin.co.jp/)

＜大阪校＞ https://www.amg.ac.jp/(https://www.amg.ac.jp/)

▼AMGの資料請求はこちら

https://www.amgakuin.co.jp/ssl/shiryou/(https://www.amgakuin.co.jp/ssl/shiryou/)