PEACH JOHNとPUBLUXが初のコラボレーション。コラボレーションビジュアルには人気ガールズグループGirls²の小川桜花が登場。

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社 : 東京都渋谷区 / 代表取締役社長CEO：高橋 正博)が運営するユニセックスブランド「 PUBLUX(パブリュクス)」は、自分らしさをポジティブに楽しむ女性に向けてランジェリー、ルームウェア、ボディケアコスメなどをお届けする株式会社ピーチ・ジョンの「PEACH JOHN(ピーチ・ジョン)」とのコラボレーションアイテムを4月10日に発売します。

コラボレーションビジュアルには、アーティストでGirls²メンバーの小川桜花さんが登場。PEACH JOHNならではの女性らしさと、PUBLUXが持つカジュアルさが融合したLOOKも公式オンラインストア「Daytona Park」にて公開中。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1068163

＜販売について＞

・PUBLUX公式オンラインストア「Daytona Park」 https://www.daytona-park.com

・ZOZOTOWN https://zozo.jp/brand/publux/

・Rakuten Fashion https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-PUBLUX/

＜POPUP＞

さらに、発売を記念してFREAK’S STORE一部店舗にてPOPUPも開催します。

2026年4月15日(水)～

・FREAK’S STORE梅田ルクアウィメンズ

・FREAK’S STOREルミネエスト新宿ウィメンズ

・FREAK’S STOREアミュプラザ博多

LOOK

すべてのLOOKはこちらから

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/10681632WAY バルーンスリーブ ブラウス \6,996 tax inワンポイントロゴ パイピングシャツ(M size)\6,600tax inフロント ロゴ 刺繍 Tシャツ \4,994 tax inワンポイントロゴ パイピングシャツ(S size)\6,600 tax inワンポイント 襟付き ニット ポロシャツ \7,997 tax inフラワー ディテール キャミワンピース \7,997 tax in刺繍入り ロング キャミワンピース \9,900tax in配色袖 サマーニット ポロシャツ \6,996tax inノースリーブ サマーニット トップス \6,996 tax in針抜きリボン ディテール Vネック トップス \5,995 tax inバルーン ロゴ キャット Tシャツ \4,994 tax in

【小川桜花プロフィール】

宮崎県出身。2004年4月2日生まれ。Girls²のメンバー。メンバーカラーは紫。

2019年3月からGirls²のメンバーとして活動を開始。2019年4月より『おはスタ』のおはガールとして起用され、『おはガール from Girls²』としても活動。その後もモデルや女優としても活躍の場を広げている。

Official Instagram

https://www.instagram.com/girls2_yoka_official/（@girls2_yoka_official）

Girls² Official HP

https://www.ldh.co.jp/management/girls2/

【 PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）について】

自分らしさをポジティブに楽しむ女性に向けてランジェリー、ルームウェア、ボディケアコスメなどをお届けするブランド。時代のニーズをいち早く反映し、新たなトレンドを生み出します。

公式オンラインストア https://www.peachjohn.co.jp/shop/

Instagram： @peachjohn_official

X: @peach_john

YouTube: @peachjohnweb

TikTok: @peachjohn_japan

【PUBLUX(パブリュクス)について】

その瞬間を大切に、なりたい自分になれたら。いま着たいリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスなストリートブランドです。

公式オンラインストア「Daytona Park」https://www.daytona-park.com/shop/publux.html(https://www.daytona-park.com/shop/publux.html)

ZOZOTOWN https://zozo.jp/brand/publux/(https://zozo.jp/brand/publux/)

Rakuten Fashion https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-PUBLUX/(https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-PUBLUX/)

Instagram：＠publux_official

TikTok：＠publux_official

(株)デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK‘S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトブランド「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、店舗DXソリューション「＋PLUS SERIES」など幅広く手がける。

FREAK‘S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーションやアライアンス、ローカルプロモーションなど独自性のある企画で、SDGsの取り組みも推進している。