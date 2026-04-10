株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトのフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながらジェンダーレス、エイジレスなスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」。

Ground Yは、『いたずらぐまのグルーミー』とのコラボレーションアイテムを、4月17日（金）よりGround Yラフォーレ原宿にて先行発売いたします。

先行発売に先駆けて、Ground Yラフォーレ原宿では4月10日（金）より、本コラボレーションアイテムを展示するとともに、数量限定にて予約受付を実施いたします。

4月29日（水）より、Ground Y直営店にて一般発売を開始。

※オフィシャルウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」では、4月29日（水）正午12時より発売開始。

【特設ページはこちら(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egyglmy/)】

本コレクションでは、グルーミーの魅力をGround Yのフィルターを通して表現したファッションアイテムが登場。

小さなグルーミーをあしらったスタッズ付きパーカーや、グルーミーにGround Yの要素を加え、アートワークに落とし込んだグラフィックTシャツは遊び心のあるスタイルとして着こなせます。スタッズをまとった立体的なグルーミーのリングやピアス、ダイカット仕様のレザーコインケースなど、日常に取り入れやすいアイテムから特別感のあるアイコニックなプロダクトまで幅広く取り揃えました。

グルーミーのエッジの効いた魅力を、Ground Yならではの解釈で再構築した本コレクションは、ファッションとポップカルチャーの新たな融合を提案いたします。

【商品ラインナップ】※全て税込み価格

パーカー \88,000

カラー：Black / Pink サイズ：フリー

スタッズラインストーンTシャツ \27,500

サイズ：フリー

ドリップグルーミーTシャツ \16,500

サイズ：XS / M

グレーボーダーグルーミーTシャツ \33,000

サイズ：フリー

ピンクボーダーグルーミーTシャツ \18,700

サイズ：フリー

スタッズグルーミーピアス \19,800

サイズ：フリー

スタッズグルーミーリング \24,200

サイズ：XS（4号）/S（9号）/M（11号）

スタッズグルーミーコインケース \27,500

【Ground Y × いたずらぐまのグルーミー Collaboration Collection】

■先行発売：2026年4月17日（金）

展開店舗：Ground Yラフォーレ原宿

営業時間：11：00-20：00

※4月10日（金）より、Ground Yラフォーレ原宿にてコラボレーションアイテムの展示、数量限定の予約受付を実施。

■全店発売：2026年4月29日(水・祝)

Ground Y直営店舗（GINZA SIX /渋谷PARCO/池袋PARCO/心斎橋PARCO/名古屋PARCO/札幌PARCO）

オフィシャルウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/)」

▼shop information

Ground Y GINZA SIX

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165

Ground Y SHIBUYA PARCO

〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984

Ground Y LAFORET HARAJUKU

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277

Ground Y IKEBUKURO PARCO

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-2 本館1F TEL：03-6709-1022

Ground Y SHINSAIBASHI PARCO

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607

Ground Y NAGOYA PARCO

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790

Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO

〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌PARCO1F TEL 011-215-0678

Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c20/)

▼official media

Ground Y Official HP(http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy)

Ground Y Official Facebook @groundy.yohjiyamamoto(https://www.facebook.com/groundy.yohjiyamamoto/?locale=ja_JP)

Ground Y Official X(旧Twitter) @Ground_Y(https://x.com/Ground_Y?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)

Ground Y Official Instagram @ground_y_Official(https://www.instagram.com/ground_y_official/)

Ground Y Official LINE @groundy-official(https://page.line.me/bgj1098w)

Ground Y Official YouTube(https://www.youtube.com/@groundyofficial103)

▼『いたずらぐまのグルーミー』作品紹介

グルーミーはピティーくんの飼いぐま。

いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。

くまと暮らすってたいへんだね。

今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの共存を試みるのでした。

▼GLOOMY

グルーミー公式サイト(https://gloomy-official.com/)

グルーミー公式X(https://x.com/official_gloomy)

グルーミー公式Instagram(https://www.instagram.com/gloomybearofficial/)

グルーミー公式Tiktok(https://www.tiktok.com/@gloomybear_official_jp)

GLOOMY Official Web Store『グル～ミ～ ノ オトリヨセ(https://goods-store.net/collections/gloomy)』