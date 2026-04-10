ASRockから、B850・X870E・X870チップセット搭載マザーボード 5製品を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
B850M Challenger WiFi White
X870E Challenger WiFi
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- オーバークロックをサポートする8+4pinの高密度電源コネクターを搭載。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_1_c6c83403a61c246071553b51402c23ab.jpg?v=202604110351 ]
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する20+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた2オンス銅箔＆8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_2_951fbc001f6c54c6727297f9fb1244da.jpg?v=202604110351 ]
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する20+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた2オンス銅箔＆8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_3_f733fc6f223410b188e77c9832c6c37e.jpg?v=202604110351 ]
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する16+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_4_2a898604674309275b188819dfb65989.jpg?v=202604110351 ]
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する16+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_5_344b6b3dc8ee02391877a63c2553e6c2.jpg?v=202604110351 ]
B850M Challenger WiFi White
X870E Challenger WiFi
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASRockブランドの新製品として、AMD B850チップセット搭載マザーボード 1製品、AMD X870Eチップセット搭載マザーボード 2製品、AMD X870チップセット搭載マザーボード 2製品を発売いたします。
2026年4月17日発売予定です。
■ AMD B850チップセット
B850M Challenger WiFi White | ASRock(アスロック) Socket AM5 AMD B850 MicroATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 ホワイトカラー マザーボード
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- オーバークロックをサポートする8+4pinの高密度電源コネクターを搭載。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_1_c6c83403a61c246071553b51402c23ab.jpg?v=202604110351 ]
想定売価：\29,800前後(税込)
発売予定：2026年4月17日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/b850m-challenger-wifi-white.html
■AMD X870Eチップセット
X870E Challenger WiFi | ASRock(アスロック) Socket AM5 AMD X870E ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する20+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた2オンス銅箔＆8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_2_951fbc001f6c54c6727297f9fb1244da.jpg?v=202604110351 ]
想定売価：\57,800前後(税込)
発売予定：2026年4月17日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/x870e-challenger-wifi.html
X870E Challenger WiFi White | ASRock(アスロック) Socket AM5 AMD X870E ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 ホワイトカラーマザーボード
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する20+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた2オンス銅箔＆8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_3_f733fc6f223410b188e77c9832c6c37e.jpg?v=202604110351 ]
想定売価：\59,800前後(税込)
発売予定：2026年4月17日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/x870e-challenger-wifi-white.html
■AMD X870チップセット
X870 Challenger WiFi | ASRock(アスロック) Socket AM5 AMD X870 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する16+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_4_2a898604674309275b188819dfb65989.jpg?v=202604110351 ]
想定売価：\42,800前後(税込)
発売予定：2026年4月17日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/x870-challenger-wifi.html
X870 Challenger WiFi White | ASRock(アスロック) Socket AM5 AMD X870 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 ホワイトカラーマザーボード
- ゲームプレイに特化した機能を備え、ゲームを楽しむすべてのユーザーにおすすめのChallengerシリーズ。
- ホワイトカラー基板を採用し、白基調のPCパーツと高い親和性。
- 優れたオーバークロック性能を発揮する16+2+1の電源位相設計。
- エネルギー効率に優れた8層基板を採用。
- メモリの性能を最大限引き出す、DDR5 XMP および EXPOに対応。
- PCIe Gen5 x4 M.2 スロットを搭載。
- WiFi7+Bluetoothモジュール付属。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1091_5_344b6b3dc8ee02391877a63c2553e6c2.jpg?v=202604110351 ]
想定売価：\43,800前後(税込)
発売予定：2026年4月17日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/x870-challenger-wifi-white.html