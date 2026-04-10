三遠ネオフェニックス戦の見どころ4月18日(土),19日(日)@沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

4月18日(土),19日(日)は、三遠ネオフェニックスを沖縄サントリーアリーナへ迎えてのホーム戦です。1勝1敗のタイとなった11月のアウェー戦以来、約5ヶ月を経たこの最終盤での再戦は白熱必至です。

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■全員で走り、素早く攻める三遠の勢いを封じられるか

ディフェンスからの素早い切り替えと速攻を重視したハイペースなオフェンスが強みの三遠ネオフェニックス。11/9(日)のアウェー戦GAME2のように、一度勢いに乗ると、その畳み掛けるような攻撃から試合の流れを取り戻すのが難しい相手です。

平均得点19.7(※) の#2 デイビッド・ヌワバ選手、平均得点19.5(※)の#1 ヤンテ・メイテン選手が得点を牽引する傍らで、平均アシスト数5.1(※)の#24 佐々木隆成選手のセンスが光るパスワークにも注目です。キャプテンである#24 佐々木選手が起点となり、三遠の攻撃を加速させます。

#2 ヌワバ選手、#24 佐々木選手は、#4 ヴィック・ロー選手と同じく昨シーズンのBリーグレギュラーシーズンベスト5に選出されています。この実力者揃いの三遠に対し、チーム一丸となった堅守とインサイドの強みを活かした粘り強いプレーで打って出ることかできるかが、キングスの勝利の鍵となります。

キングスが守備から組織的な攻撃につなげる鍵となるのは、経験豊富なハンドリングと冷静な判断が持ち味の#14 岸本隆一選手をはじめとしたガード陣の躍動です。熱戦が予想される展開で、いかに冷静に勝ち筋を見出すか、勝負所での粘り強さにも注目です。

・注目選手<三遠ネオフェニックス>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1335_1_a57729a353749141f64851aedeb7da5e.jpg?v=202604110351 ]

・注目選手<琉球ゴールデンキングス>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36112/table/1335_2_0a80fb65a1beeaa852c06c9ffacd476f.jpg?v=202604110351 ]

※4/10時点

■試合情報

・対戦相手：三遠ネオフェニックス

・日時：4月18日(土)、19日(日)18:05 TIP-OFF

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