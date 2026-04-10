TOMORROW X TOGETHER、＆TEAM、NCT WISHなど出演決定！韓国の人気音楽番組主催の公演『SBS人気歌謡 ON THE GO』をU-NEXT独占で生配信

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年4月26日（日）開催の『SBS人気歌謡 ON THE GO』を見放題で独占生配信することを決定いたしました。

『SBS人気歌謡 ON THE GO』は、韓国の人気音楽番組「SBS人気歌謡」が、生放送の熱気と感動をそのままに、ファンのいる場所へ直接出向くという新しいコンセプトで贈るプロジェクトです。従来のスタジオ収録の枠を超え、より広範な空間でアーティストとファンが呼吸を合わせる「会場型公演」として、仁川パラダイスシティにて開催されます。

注目の第1次ラインナップには、TOMORROW X TOGETHER、Xdinary Heroes、&TEAM、NCT WISH、KickFlip、CORTIS、MODYSSEYの計7組が名を連ねました。世界中で愛されるトップアーティストから期待の新人が集結し、華やかなステージが予告されています。今後の、さらなる豪華ラインナップの追加に大きな期待が寄せられています。

日本ではU-NEXTが『SBS人気歌謡 ON THE GO』を独占で生配信いたします。本公演の模様は見放題で配信いたしますので、U-NEXTの月額会員の方ならどなたでもご覧いただけます。

番組の枠を飛び出し、新たな歴史を刻む一夜限りのパフォーマンスを、ぜひU-NEXTの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

【配信概要】

ライブ配信：2026年4月26日（日）15:30 開演（予定）

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信～5月31日（日）23:59まで

※ライブ配信／見逃し配信では字幕・吹替はございません。

※配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

※視聴可能デバイスに関してはこちら

（https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution）をご確認ください。

【配信形態】 見放題 ／ U-NEXT独占配信

【第1弾出演アーティスト】

TOMORROW X TOGETHER／Xdinary Heroes／＆TEAM／NCT WISH／KickFlip／CORTIS／MODYSSEY ほか

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

(C) SBS

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。