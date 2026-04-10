『列強戦線』より、フレグランスが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『列強戦線』とは、2023年10月に『月刊コミックゼノン』で連載を開始した、うるまなつこ先生による漫画作品。

注目の本作より、新商品が登場です。

各キャラクターをイメージした「フレグランス」が登場！うるまなつこ先生から各キャラクターのイメージをいただき、個性や魅力を詰め込み香りに落とし込みました。インテリアにも馴染むシンプルなパッケージには上品にきらめく箔押しのアクセントを。更に…豪華！先生描き下ろしのイラストカードをお付けしてのお届けです。

香りはもちろん、飾ってもお楽しみいただける、特別な逸品をお見逃しなく！

こちらの商品の受注期間は2026年4月10日～5月10日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r104412_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

フレグランス(全4種)

【価格】

各6,600円（税込）

【サイズ】

箱：約11.3×9.2×6.3cm

本体：高さ9cm 横4.2cm 奥行き3.5cm

内容量：30ml

【受注期間】

2026年4月10日～2026年5月10日

【発売日】

2026年7月中旬頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)うるまなつこ／コアミックス

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。