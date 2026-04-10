都市をスポーツフィールドとして拡張する共創プロジェクト「Shibuya Playground」4月18・19日に「FIBA 3X3 SHIBUYA CHALLENGER 2026」開催

一般社団法人渋谷未来デザイン

一般社団法人渋谷未来デザイン（所在地：東京都渋谷区、以下「渋谷未来デザイン」）は、渋谷区の基本構想である「15平方キロメートルの運動場」の実現および「ユニバーサルスポーツの推進」を実装するプロジェクト「Shibuya Playground」（シブヤ・プレイグラウンド）の一環として、国際バスケットボール連盟（FIBA）主催による3人制バスケットボール国際大会「FIBA 3X3 SHIBUYA CHALLENGER 2026」を、2026 年4月18日（土）、19日（日）の2日間、恵比寿ガーデンプレイスセンター広場（所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目）にて渋谷区と共催いたします。本大会は、日本で初めて都市の公共空間において開催されるFIBA 3x3CHALLENGER国際大会であり、世界トップレベルの選手が渋谷・恵比寿エリアに集結します。

また、本大会は「MACHIGOTO SUSTADIUM（街＋SUSTAINABLE＋STADIUM）」をコンセプトに、都市の公共空間を競技会場として活用し、スポーツを起点に地域社会・教育・観光・企業活動を横断的につなぐことで、新しい都市体験と公共空間のあり方を提示します。

■大会名：FIBA 3X3 SHIBUYA CHALLENGER 2026

■日程：2026年4月18日（土）・19日（日）

■会場：恵比寿ガーデンプレイス センター広場（東京都渋谷区恵比寿四丁目）

※雨天、荒天の場合、渋谷区立加計塚小学校体育館が会場となります。

■主催：FIBA（国際バスケットボール連盟）

■共催：渋谷区／一般社団法人渋谷未来デザイン

■後援：一般社団法人渋谷区スポーツ協会／渋谷区教育委員会

■特別協力：サッポロ不動産開発株式会社

■実行委員会：3XS（トライクロス）事務局

■大会HP：https://3xs.jp/3x3/?page_id=2252

大会スケジュール（プログラム）

＜4月18日（土）＞

10:00 第一試合開始

11:00 公園スタンプラリーイベント開始

12:30 事前予選終了

13:00 オープニングセレモニー

13:30 本選試合開始

18:50 終了予定

＜4月19日（日）＞

11:00 公園スタンプラリーイベント開始

13:00 準々決勝開始

17:20 表彰式

17:40 終了予定

MACHIGOTO SUSTADIUM（周辺公園で開催されるスタンプラリーイベント）

恵比寿周辺の各公園で、様々なイベントを実施します。実際に体験して、スタンプラリーを完成させると、決勝戦（19日）の観戦チケットが抽選で当たります。参加する際はオリジナルスタンプを制作するため、ペットボトルキャップをご持参ください。なお、スタンプラリーについては、公園を巡る順番はありません。

※雨天、荒天の場合、中止となります。

＜会場・体験イベント＞

１.恵比寿駅東口公園

受付

２.恵比寿東公園（タコ公園）

オリジナルスタンプ制作 ※19日はフラフープやボッチャ等も体験可

３.恵比寿南一公園

プレーパーク（どろんこ遊び）

４.アメリカ橋公園

ダブルダッチ

５.景丘公園

モルック

＜時間（4月18日、19日）＞

・11:00-16:00

※４.のみ、スポーツ体験については

・11:00-12:00

・13:00-14:00

・15:00-16:00

観戦チケットの購入について（セブンチケット）

▼1day チケット

https://7ticket.jp/s/115129/d

▼２dayチケット

https://7ticket.jp/s/115127/p/20260419/1

▼当日券

1ゲームチケット(4月18日)：1,000円

1ゲームチケット(4月19日)：2,000円

事前予選(DAY1)：2,000円

本選(DAY1)：5,000円

DAY2：5,000円

Shibuya Playgroundについて

Shibuya Playgroundは、渋谷区全体を「遊び・スポーツ・カルチャーが交差するフィールド」と捉え、公園やストリート、公共空間を活用しながら、次世代育成やコミュニティ形成、企業との共創を通じて新しい都市体験を生み出す都市型プロジェクトです。都市と公園というリアルな現場を舞台に、多様な人々の挑戦や表現が自然に生まれ、スポーツやストリートカルチャーを通じて人と街がつながり続ける環境を育みながら、自由で創造性にあふれる渋谷ならではの都市のあり方を国内外へ発信しています。

IG：https://www.instagram.com/shibuyaplaygnd/

一般社団法人渋谷未来デザインについて

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

HP：https://fds.or.jp/