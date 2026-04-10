堀江貴文プロデュース、究極の肉体エンターテインメント『CRAZY MUSCLE SHOW』開催決定！

SNSグループ株式会社

クレイジーマッスルショー実行委員会（SNSグループ株式会社・株式会社まっちょホールディングス）は、実業家・堀江貴文プロデュースによるエンターテインメントショー『CRAZY MUSCLE SHOW』を、2026年7月23日（木）から2026年7月26日（日）までの4日間、座・グラン東京にて開催することをお知らせいたします。

また、2026年4月8日（水）12時より、公式サイト（crazymuscle.jp）を公開し、併せて「チケット早割最速先行（チムチケ限定）」の販売を開始いたしました。

■『CRAZY MUSCLE SHOW』とは

本公演は、堀江貴文氏の全面プロデュースにより、「肉体の極限」と「エンターテインメント」を融合させた全く新しいスタイルのショーです。圧倒的な熱狂とパフォーマンスが、座・グラン東京のステージを席巻します。

■公演概要

「筋肉こそ強さ、強さこそ筋肉。」

今、空前のマッチョブームは臨界点を迎え、ドラマチックな舞台へと昇華させる。

この場所では、肉体こそが世界共通の言語となる。

言葉の壁を越えて本能を揺さぶり、限界に挑むパフォーマーと観客の熱狂が共鳴する

究極の「推し活」エンターテインメント。

既存の枠組みを塗り替える、刺激的な次世代の祭りが、汗と音楽と肉体の躍動とともに、

かつてない興奮の渦を巻き起こす。

あなたの応援が、この舞台を完成させる最後のピース。

■あらすじ

人生に絶望した少年、筋太郎。

学校にも家にも居場所が無かった彼が憧れを持ったのは黒光りする“筋肉“だった。

謎の男“Mr.マッチョ“に導かれるまま様々な試練をこなす筋太郎は果たして一人前のマッチョになれるのか。

壮大な『筋肉スペクタクルショー』がこの夏始まる。

■開催概要

公演名称： CRAZY MUSCLE SHOW

開催日程： 2026年7月23日（木）-7月26日（日）

会場： 座・グラン東京

公式サイト： https://crazymuscle.jp

■チケット販売情報

全期間を通して最もお得な「早割最速先行」チケットの販売を開始しております。

販売期間： 2026年4月8日（水）12:00 - 4月30日（木）23:59

購入方法： 公式サイト（crazymuscle.jp）内「TICKET」ページよりご購入いただけます。

※本期間は、全券種の中で最安値でのご提供となります。

▪️プロデューサー 堀江貴文 コメントプロデューサー 堀江貴文

「クリスマスキャロル」「ブルーサンタクロース」と主演ミュージカルを経て培った飲食×エンタメの知見。その次なる一手は、空前のブームである「マッチョバー」を劇場級のショーへ昇華させることだ。

J-POPの名曲に乗せ、肉体という「ノンバーバルな武器」で魅せるステージは、言葉の壁を超えインバウンドをも熱狂させる。さらに日本独自の「推し活」を筋肉と共鳴させ、観客と一体で熱狂の渦を創り出す。これは単なる公演ではない。既存のエンタメをアップデートする次世代の祭典だ。

その衝撃を、ぜひ会場で体感してほしい。

▪️脚本・演出 澤田拓郎 コメント

日本の演劇やショーは海外に誇れるクオリティーを持ち、日本独自の魅力が沢山あると常日頃から思ってます。

今回は日本人のみならず海外の皆様にも、言語の垣根を超えた、目で、耳で楽めるエンタメショーを作りました。

ぜひ推しマッチョを見つけて、チップやシャンパンで日本独自の文化"推し活"を楽しんでください。

【本公演に関するお問い合わせ先】

脚本・演出 澤田拓郎

メールアドレス：info@crazymuscle.jp

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