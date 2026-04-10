【新製品】高出力300Wレーザークリーナーをリリース

株式会社 アコン

株式会社アコン（本社：宮崎県日向市、代表取締役：小森田 善久）は、高出力モデル「300Wパルスレーザークリーナー」をリリースしました。

参照：https://pallaser.co.jp/products/laser-cleaner/300w/

本製品は、従来機（200W）と比較して出力・処理速度・操作性を強化し、重度のサビや厚膜塗装の除去をより効率的に行えるレーザークリーナーです。

■開発背景

製造業・建設業・インフラメンテナンスの現場では、サビや塗装除去において「作業時間の長さ」「母材へのダメージ」「人手不足」といった課題が顕在化しています。

レーザークリーニングは、これらの課題を解決する非接触の新しい洗浄技術として注目されており、導入企業では作業時間短縮やコスト削減などの効果が報告されています。

■製品特長

1. 高出力300Wで圧倒的な処理スピード

高出力化により、従来機では時間を要した厚膜塗装や重度サビも短時間で除去。生産性向上に貢献します。

2. 現場で直感的に操作できる設計

ヘッドにあるダイアルで出力や設定値変更が可能。ファイル/パワー/スピードの3項目はダイアル上で変更可能です。さらにタッチパネルにより誰でも簡単に設定できます。

3. 高品質な仕上がり制御

波形の形によって照射範囲や仕上がりが変わる。加工対象に応じて、照射されるレーザーの波形パターンを自由に切り替え可能。直線・螺旋状など8種類の波形があらかじめ登録されており、複雑な形状や細管、金型、工具などの細部にも最適な照射が行えます。

4. エアーパージ機能を搭載

レンズ付近からホコリや煙がレンズに付着しないようにエアーを出せる機能を追加。

※エアーはレーザー本体からは出ないのでコンプレッサーを繋ぐ必要あり

■主な用途

製品詳細はこちら :https://pallaser.co.jp/products/laser-cleaner/300w/ご不明点はお問合せください！- 橋梁・建機などの厚膜塗装剥離- 鉄骨・配管・鋼材の重度サビ除去- 溶接前後の焼け取り- 酸化膜除去- 治具のクリーニング- 製造ラインでの前処理・後処理- 自動車・造船・プラント設備のメンテナンス

中～重度の汚れ除去や、高い作業効率が求められる現場に最適です。

■導入メリット

ヘッドが大幅リニューアル！操作性を重視した新モデル

- 作業時間の大幅短縮- 消耗品不要でランニングコスト削減- 非接触加工による品質向上- 作業者の負担軽減・安全性向上[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Lty3H_R7rZg ]

【検証】100Wと300Wでここまで違う？レーザークリーナー比較

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5q5yQEL-qAg ]

加工事例

鉄ブロックブロック車ホイール丸のこ鉄板ブロックレーザーならお任せください！

弊社では、今回ご紹介したレーザークリーナーのほか、

インク不要で低コスト「レーザーマーカー(https://pallaser.co.jp/products/laser-marker/)」、薄板を誰でも簡単に溶接できる「レーザー溶接機(https://pallaser.co.jp/products/laser-welding/)」も取り扱っております。

お客様に寄り添ったカスタム対応を得意としておりますので、

「こんなことできる？」といったお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください！

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アコン

宮崎県日向市財光寺1805-1

電話：0982-95-0288

メール：customerinfo@pallaser.co.jp

ホームページ：https://pallaser.co.jp/