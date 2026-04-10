芦ノ湖畔に新スポット誕生！「芦ノ湖三福茶屋」が４月１１日（土）オープン

株式会社小田急箱根

箱根神社の第一鳥居近くにある「あしのこ茶屋」１階に、炭火で焼き上げる香ばしいおだんご専門店「芦ノ湖三福茶屋」がオープンいたします。

お店の看板メニューである「三福だんご」は、「大福」「幸福」「裕福」の三つの福が授かるよう願いを込めた縁起の良いおだんごで、上質な国産のお米を丁寧に蒸しあげた、外はカリッと、中はもちもちとした食感が特徴です。

芦ノ湖畔の爽やかな風を感じながら、箱根神社までの道中や周辺散策のお供として、焼きたての贅沢な味わいをお楽しみください。

「芦ノ湖三福茶屋」の概要は、下記のとおりです。

■ 国産のお米を使用した２種類のおだんご

・白だんご：５００円（税込）

…丁寧に蒸しあげた、お米本来の甘みを感じるスタンダードな一本

・金ごまだんご：６００円（税込）

…豊かな風味の金ごまを贅沢に練り込んだ、香ばしさが際立つ一本

■地元厳選素材を使用した３種類の味

・プレーン

…炭火の香ばしさとお米本来の甘みを、そのままお楽しみいただけます

・御殿場みたらし

…御殿場「天野醤油」の富士山湧水仕込の醤油を使用した、まろやかな甘辛な味が絡みます

・箱根路ねぎ味噌

…小田原の老舗味噌蔵「加藤兵太郎商店」の赤味噌を使用した、深いコクと葱が香る一品

■ 店舗概要

・店 舗 名：芦ノ湖三福茶屋

・開 業 日：２０２６年４月１１日（土）

・所 在 地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根６-８（あしのこ茶屋 １階 売店併設）

・営業時間：１０：００～１６：３０（土日祝は１７：００まで）

・定 休 日：木曜日

・アクセス：箱根海賊船 元箱根港より徒歩約１分