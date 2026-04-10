〈京急百貨店・ウィング上大岡 開店30周年記念企画〉京急鉄道フェスティバル

株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：島田 良亮，以下 京急百貨店）は，京急百貨店開店30周年を記念し，2026年４月24日（金）から５月７日（木）までの14日間，京急百貨店７階催事場，ウィング上大岡，ほかにて『京急鉄道フェスティバル』を開催いたします。

７階催事場では，パンタグラフや非常通報器，スピードメーター，放送制御増幅器，名板など，普段は間近で見ることのできない鉄道部品の展示し，京急電鉄の世界を直に体感いただけます。また，方向幕操作や電車の曲がるしくみ実験などの体験型プログラムも用意しており，お子さまから大人まで幅広く楽しめます。ステージイベントでは，「京急ワンダーランド～鉄道部品販売会とリアルオークション～」（有料チケット制），京急電鉄現役乗務員による安全教室・お仕事講座や，京急電鉄マスコットキャラクター「けいきゅん」の登場など，多彩なプログラムを実施いたします。

さらに，入場有料の「わくわく鉄道おもちゃパーク」では，Nゲージ運転体験やトイレール自由あそび広場など，お子さまを中心に楽しめる体験型コンテンツを多数展開いたします。物販コーナーでは，京急電車グッズや「けいきゅん」グッズをはじめ，各種コラボ商品を販売するとともに，幅広い世代にお楽しみいただける内容となっております。

その他，３階連絡通路では，京急電鉄の制服を着て，プロのカメラマンによる記念撮影会や，鉄道床材・シート材を使ったワークショップも開催いたします。京急電鉄をはじめ，鉄道の世界を存分に体感できる特別企画となっておりますので，ぜひ皆さまでご来場ください。

◆◆京急鉄道フェスティバル◆◆

日時 2026年４月24日（金）～５月７日（木）

※最終日５月７日（木）は当会場のみ17：00まで

場所 ７階催事場ほか

協力 京浜急行電鉄株式会社，京浜急行バス株式会社，川崎鶴見臨港バス株式会社，有限会社グローブプラニング

１．京急鉄道フェスティバル メイン会場

会場 ７階催事場

入場料 無料

（1）鉄道部品展示

パンタグラフや非常通報器,スピードメーター，放送制御増幅器,名板など，普段は見ることのできない実物を間近でご覧いただけます。

※写真はイメージです。

（2）体験コーナー・クイズコーナー

方向幕操作や，電車が曲がるしくみの実験，電車の部品に関するクイズコーナーなどをお楽しみいただけます。

各日10：00～17：00，体験無料

（3）ステージイベント（各回30分）

イ.「京急に最も詳しい男 飯島 学氏トークショー」

日時 ５月４日（月・祝）11：00から，14：00から

ロ.「京急電鉄現役乗務員による安全教室・お仕事講座」

日時 ５月５日（火・祝）11：00から，14：00から

ハ.「けいきゅん，けいまるくんがやってくる！」

日時 ５月６日（水・祝）11：00から，14：00から

２．わくわく鉄道おもちゃパーク

会場 ７階催事場

入場料 大人（中学生以上） 700円（税込）

子ども（３歳～小学生）300円（税込）

（1）Nゲージ運転体験

（2）トイレール自由あそび広場

（3）トイレールジオラマ

（4）新幹線ふわふわ ※３歳以上,身長130cm未満のお子さまに限る

（5）会場内を１周！ドクターイエローロードトレイン ※１周300円（税込）

（6）鉄道おもちゃのトンネルを通る♪ミニ新幹線 ※３周200円（税込）

３．「京急ワンダーランド～鉄道部品販売会とリアルオークション～」

日時 ５月３日（日）10：20から「鉄道部品販売会」（事前抽選有料チケット制）

15：00から「オークション」（事前抽選・当日先着有料チケット制）

お申込み 鉄道部品販売会 https://livepocket.jp/e/keikyu-wanderland_20260503

リアルオークション https://livepocket.jp/e/keikyu-wanderland_20260503pm

※オークション販売品の一部は４月24日（金）より，会場内に展示いたします。

※詳しくは京急電鉄ホームページ「京急ワンダーランド～鉄道部品販売会とリアルオークション～」にてご確認ください。

URL https://www.keikyu.co.jp/company/news/2026/20260410HP_26011TE.html

４．京急グッズ販売会

会場 ７階特設会場

（1）京急電車・京急バスグッズ販売

日時 ４月24日（金）～５月７日（木）

（2）京急ワンダーランド鉄道部品一般販売

日時 ４月24日（金）10：00～無くなり次第終了

販売品 2000形・800形のつり革合計200点

５．鉄道グッズ販売会

（1）【カラマツトレイン】特別販売会

会場 ７階特設会場

日時 ４月24日（金）～５月７日（木）

（2）鉄道グッズフェア

会場 １階京急線上大岡駅改札口前特設会場

日時 ４月24日（金）～30日（木）各日11：00～19：00

※最終日４月30日（木）は当会場のみ17：00にて閉場いたします。

６．京急百貨店 開店30周年記念コラボ商品販売会

会場 ７階特設会場

（1）【横濱ハーバー】

京急百貨店開店30周年記念アソート

（ダブルマロン，黒船ハーバー ぺりーのれもねーど 各２コ）

1,080円（税込）

（2）【アンデルセン】お楽しみ袋

（京急百貨店開店30周年記念クッキー２枚，ブルーベリージャム１コ，レモンケーキ１コ,りんごジュース１本，パン２種引換チケット付）

2,160円（税込）

（3）【横濱馬油商店】

けいきゅんバーム京急百貨店開店30周年記念限定デザイン（各20ｇ,１コ）

各1,320円（税込）

７．お客さま参加イベント

（1）「出張！京急キッズフォトスタジオin上大岡」

日時 ４月28日（火）・29日（水・祝）・30日（木）

会場 京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路 各日10：30～17：00

参加費 １枠１名 2,000円（税込）

※撮影データ３枚が含まれます

※追加オプションとして，全データ購入（追加10枚）3,000円（税込）

撮影時間 １枠10分（着替え時間込み）

参加方法 事前予約制

※詳しくは京急電鉄ホームページ「出張！京急キッズフォトスタジオin上大岡」にてご確認ください。

URL https://www.keikyu.co.jp/company/news/2026/20260410HP_26012TE.html

（2）「京急電車の床材でオリジナルコースターをつくろう」

日時 ４月24日（金）・25日（土）

各日11：00～16：00

会場 京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路

定員 各日先着100名さま

参加費 500円（税込）

（3）「京急電車のシート材でオリジナルポシェットやキーホルダーをつくろう」

日時 ４月26日（日）11：00～16：00

会場 京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路

定員 各日先着100名さま

参加費 500円（税込）

（4）「みんなで作る！京急線ジオラマ」

日時 ５月２日（土）11：00～11：40

会場 京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路

参加方法 ４月24日（金）より，７階催事場カウンターにて先着受付

参加対象 ５歳～中学生までのお子さま

定員 15名さま

参加費 無料

※完成した作品は５月７日（木）17：00まで展示いたします。

８．京急電車ステッカーがもらえる「トイレールクイズラリー」

日時 ４月24日（金）～５月７日（木）

対象 中学生以下のお子さまとお連れさま

参加方法 １.７階催事場カウンターにて,ラリー用紙を受け取る

２.館内の３か所を回り，設置されたクイズの答えを書き，設置されているスタンプを押す

３.３か所すべて回ったら，７階催事場カウンターにラリー用紙を提示

賞品 各日先着200名さまに，「京急電車×京急百貨店30周年記念ステッカー」をプレゼント

９．ウィング上大岡連動イベント

日時 ５月４日（月・祝）

会場 ウィング上大岡 ２階ガーデンコート（ドトール前広場）

参加費 無料

（1）「けいまるくん」「りんたん」と一緒に写真を撮ろう！

時 間 11：00から，13：00から，15：00から 各回30分

（2）「京浜急行バス」「川崎鶴見臨港バス」運転士の制服を着て記念写真

時間 10：00から，14：00から，16：00から 各回１時間 ※お子さま限定

（3）バスの顔出しパネル（自由に撮影できるフォトスポット）

時間 11：00～17：00

（4）ウィング上大岡地下１階【横浜くりこ庵】京急鉄道フェスティバル限定商品

「京急電車焼き」

４月16日（木）～５月３日（日），５月７日（木）～10（日）

230円（税込）

「けいきゅん焼き」

５月４日（月・祝）～６日（水・振休）

210円（税込）

10．お客さまのお問い合わせ先

京急百貨店 TEL. 0570-045-848（ナビダイヤル）【受付時間 営業時間内】

ウィング上大岡 TEL.045-848-7800【受付時間 10：00～18：00】