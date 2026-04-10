NHKの業務を紹介する「コーポレートムービー」 日本語版と英語版公開

進化を続けるNHKの業務を2分間でご紹介

NHK | 日本放送協会

1925年のラジオ放送開始から100年あまり。

去年10月には新しいインターネットサービス「NHK ONE」もスタートしました。

受信料に支えられて運営している公共メディア・NHKが日々どのような思いを込めて業務を行っているのか。国内外のみなさまにお伝えするためのコーポレートムービーを日本語版、英語版で制作しました。NHKの公共的な役割を理解して頂けると幸いです。

本日これら2本の動画をNHKのホームページやYouTubeチャンネルに公開しましたので、お知らせいたします。

日本語版動画

日本語版の動画はNHKのYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=mquX0HLsDuE)に加え、経営広報HP「NHKについて」(https://www.nhk.or.jp/info/pr/video/)に掲載しております。

英語版動画

英語版の動画はNHKのYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=pEjwprA8HcM)に加え、英語版経営広報HP「About NHK」(https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/)に掲載しております。

動画の内容

みなさまの受信料で支えられている公共メディアNHK。多様なジャンルのコンテンツを発信し、国内外に広がるネットワークで最新技術を取り入れながら進化を続ける姿をご紹介。

この動画は、視聴者のみなさまにもっとNHKのことを知っていただくために制作しました。このうち英語版は、NHKがあらゆるジャンルの番組を制作するクリエイティブ集団であることを世界の方に知っていただくために、日本語版と異なる編集にしております。

これらの動画はNHKのホームページに掲載するほか、公式SNSアカウントやNHKが主催するイベント・公開番組・採用活動などで使用していく予定です。