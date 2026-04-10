100名企業で月200時間削減--業種特化AI研修『DXHR定額制eラーニング』提供開始

DXHR株式会社

DXHR株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前田一成）は、業種・職種別に特化した定額制の生成AI研修サービス「DXHR定額制eラーニング（伴走型リスキリング支援）」の提供を本格的に開始いたしました。「事業展開等リスキリング支援コース」等の助成金に完全対応しており、中小企業は最大75%の経費助成を受けながら、全社的なAI活用スキルの底上げを実現できます。

■ 背景・目的

なぜ、多くのAI研修は「やって終わり」になるのか

生成AIの導入を進める企業が増える一方、現場では3つの壁が立ちはだかっています。

1.活用の壁

ツールを導入したが「検索の代わり」にしか使えていない

2.定着の壁

汎用的なAI概論を受講したが、自分の業務にどう活かすかわからない

3.申請の壁

助成金を使いたいが、10時間要件の管理や書類作成が煩雑で断念

これらの壁に共通する原因は、研修内容が「汎用的」であることです。営業と経理では使うべきAI活用法が全く異なるにもかかわらず、同じカリキュラムを受講させても実務には活きません。

■ サービス概要DXHR定額制eラーニングが選ばれる3つの理由

1. 翌日から業務が変わる -業種・職種別カリキュラム-

汎用的なツール操作ではなく、各現場の具体的な業務課題から逆算した教材を提供します。

■ 汎用型AI研修との違い

- 職種別： 営業、経理・コーポレート、エンジニア等- 業種別： 不動産業、飲食・サービス業、自動車教習所、学習塾、EC業界等- レベル別： プロンプト基礎 → Copilot・Gemini・NotebookLM等のツール応用 → AI駆動型開発まで受講者は「自分の業務そのもの」を題材に学ぶため、研修翌日から実務に適用できます。2. 「学んで終わり」を構造的に防ぐ -アウトプット×メンタリング-インプットの後に、実際の業務課題を解決する成果物を提出。メンターが実務への適用をフォローします。指標実績値導入3ヶ月後のアクティブユーザー比率85%リサーチ業務の時間削減40%減資料作成の時間短縮50%減（例：120分→60分）100名規模企業の月間工数削減約200時間（年間2,400時間相当）3. 助成金申請まで丸ごとサポート -提携社労士との連携オプション-カリキュラムは「事業展開等リスキリング支援コース」の要件に完全準拠。提携社労士との連携オプションにより、計画届から支給申請までの手続きをバックアップします。項目金額年間契約金額99万円（税込/1人）助成金（中小企業75%、月上限2万円×12ヶ月）▲72万円実質負担額27万円/人・年

汎用型AI研修DXHR定額制eラーニングカリキュラム全業種共通業種・職種別に最適化定着支援なし（受講して終了）成果物提出＋メンタリング導入前の分析なし10シートの業務アセスメントを事前作成助成金対応受講者側で申請社労士連携で一気通貫サポート効果測定受講率のみ工数削減・定着率を定量計測

■ このような企業様に最適です

- ChatGPT等のライセンスを配布したが、社員が「検索」以外に使えていない- 経営層からDX推進を求められているが、具体的な教育プログラムが決まっていない- 助成金を活用したいが、管理部門のリソース不足で申請を断念している- 多拠点展開しており、全社員の学習進捗と申請書類の一元管理が必要

■ 今後の展望

DXHRは「現場起点でAIを実装し、生産性を最大化する」をミッションに掲げています。本サービスを通じて、一部の専門人材だけでなく、あらゆる業種・職種の現場で働く人々が生成AIを「当たり前の業務ツール」として使いこなせる社会を目指します。

■ 無料業務アセスメントのご案内

導入をご検討の企業様には、御社の業務を10シートで可視化する「AI活用業務アセスメント」を無料で実施しています。「自社のどの業務にAIが効くのか」を具体的に把握した上で、導入をご判断いただけます。

無料アセスメントのお申込み・お問い合わせ

DXHR株式会社：info@dxhr.inc

URL：https://dxhr.inc

【会社概要】

名称 : DXHR株式会社

所在地: 〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

代表者: 代表取締役 前田一成

事業内容：AIリスキリング事業、AIコンサルティング事業、AIインテグレーション事業