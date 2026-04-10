【神戸学院大学×SOMPOケア 子ども食堂コラボイベント】笑顔が広がる春のひととき、大学生と子どもたちの交流イベント開催

神戸学院大学

本学総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科の大塚美和子教授のゼミが「SOMPO流 こども食堂」と連携しラヴィーレ神戸伊川谷にて第８回のコラボイベントを開催します。

大学生と遊ぶわくわく食堂～えがおさく春の福笑い～

【プログラム】

・クイズ

・福笑い

【定員】先着15人

【参加費】

高校生以下：無料

保護者：300円

※子どもだけの参加も可能です。

イベント詳細・申し込みはこちら(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40472wpjgy&lp=CI2P4r&liff_id=2000098136-5O8D7Wza)

※スマートフォンでご覧ください

※LINEアプリが起動します

社会リハビリテーション学科の大塚教授指導の下、ゼミ生が、SOMPOケア株式会社が運営する介護付きホームをはじめとした住居系事業所で展開している『SOMPO流 子ども食堂』とのコラボイベントを開催しています。

『SOMPO流 子ども食堂』は、同ホームを地域住民の多世代交流拠点とすることで、高齢者（入居者）に活力と笑顔をもたらし、職員のさらなる働きがいを醸成するととともに、子どもを取り巻く社会課題にも貢献することを目指しています。2023年３月に、神戸市と損保ジャパン株式会社が神戸の豊かな未来社会づくりに向けた共創による地域人材の育成と市民一人ひとりの幸せの実現に努めることを目的に、包括連連携協定を締結したことから、その協定事業のひとつとして、本学との連携がスタートしました。

これまでの様子

・第１回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/0f717774e2596d9bda9b.html)

・第２回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/e600251100b1889bc2bd.html)

・第３回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/075c26f55c16ada56347.html)

・第４回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/5776869c2b3f8fc5caed.html)

・第５回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/476a6192524e6a435b8e.html)

・第６回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/9268f3c6381c24e080ba.html)

・第７回コラボイベント(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_rehabilitation/news/385baf1b50fb7311ff85.html)

＜参考リンク＞

神戸学院大学ホームページ(https://www.kobegakuin.ac.jp/events/53008cffeb79d1e78379.html)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)