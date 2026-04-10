【センコー商事×カーメイト】トラック後退時の衝突事故を未然に防ぐ「ミリ波退突センサー2」を共同開発

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（代表取締役社長：徳田 勝）は、センコー商事株式会社※（代表取締役社長：堤 秀樹 以下「センコー商事」）と、トラックの後退時に発生しやすい衝突事故を未然に防止する「ミリ波退突センサー2（品番：CT830／CT831）」を共同開発し、センコー商事より4月1日（水）に発売いたしました。本システムは、2023年に発表し注目を集めた「ミリ波退突センサー（CT820）」の後継モデルとして、物流現場からのフィードバックを反映し、安全性・設置性を進化させた第2弾の共同開発システムです。

※物流企業、センコーグループホールディングス株式会社のグループ会社

開発背景

物流業界において、トラックの後退時に発生する事故は、修理費用の増加や損害賠償リスクにつながる重要な経営課題となっています。一方、既存のカメラやソナー型センサーでは、死角の発生や検知精度の面で課題があり、より確実な事故防止手段が求められてきました。

当社は、センコー商事からの要望を受け、近接ミリ波センサー方式を採用した後退事故防止システムの共同開発を開始しました。約3年にわたる実証実験と改良を重ね、2023年に第1弾製品を上市。今回の第2弾システムは、実際の物流現場での導入実績を踏まえ、主に取付性および視認性を向上させた進化モデルです。BtoB向け安全ソリューションの継続的な拡充を目的としています。

新システム概要｜ミリ波退突センサー2（CT830／CT831）

本製品は、車両後面の上下左右4か所に配置したミリ波センサーが、ドライバーから見えにくい死角に存在する障害物を高精度で検知し、車室内に設置したインジケーター音と光でリアルタイムに警告する後退支援システムです。

一般的な超音波センサーと比較して、雨や汚れ、対象物の形状などの影響を受けにくいミリ波方式※を採用しており、天候や使用環境に左右されにくい、安定した検知性能を実現しています。



-主な検知物-

・車両後方のバイク、自転車、歩行者

・車両後方の壁、ポール

・後方上部の看板、消防設備

※「ミリ波方式」

ミリ波は直進性、広帯域かつ環境変化による影響が少ない周波数（30-300GHz）の電波。対象物までの距離や対象物との相対距離を広角に検知する。自動車に採用されている自動運転や衝突防止のセンサーにも使用され、天候や光の影響を受けにくいセンサー

第2弾モデルの主な進化ポイント

CT830 箱車（パネルバン）用

１. センサー小型化による取り付け性の向上

センサーの筐体を小型化し、取り付けに必要な高さを従来比で約33mm削減。

箱車・平車など多様な車両への装着がしやすくなり、既存車両への後付けにも対応しやすくなりました。

２. 検知状況が直感的にわかるインジケーター表示

従来は左右のみだった検知表示を、左上／左下／右上／右下の4エリアで個別表示。

ドライバーは「どの位置に危険があるか」を瞬時に把握でき、より適切な操作判断が可能になります。

検知表示を4エリアで表示

３. 警告音量の切り替えに対応

現場環境やドライバーの好みに応じて、ブザー音量の大小切り替えが可能。

騒音環境下でも確実に認識でき、夜間や住宅地でも配慮した運用が行えます。

インジケーター後ろのスイッチでブザー音量を調節

４. 平車向け仕様はキャンセラー不要で取り付けやすく

平車（センサー2個仕様）では、キャンセラー不要設計とすることで、施工工数を削減。安全性を保ちつつ取り付け易さにも配慮しています。

センサー検知範囲

人（身長約90cmの子ども）や設備、配管、シャッターなど、物流現場で実際に想定される対象物を考慮した設計です。

・検知距離：最大 150cm

・障害物との距離に応じて、段階的に警告を表示

こんなお悩みを解決

●初めての納入先で勝手がわからず、後方上部をぶつけてしまった

●夜間の後退時、バックカメラの映像が見えにくく衝突してしまった

●未経験ドライバーによる後退時事故が不安

製品スペック・ラインアップ

■発売日：2026年（令和8）年4月1日

■品番／品名

・CT830／ミリ波退突センサー2 パネルバン用

・CT831／ミリ波退突センサー2 平車用

■保証期間：1年

■販売会社：センコー商事株式会社 https://www.senko-shoji.co.jp/

■製造会社：株式会社カーメイト https://www.carmate.co.jp/

関連プレスリリース

インジケーターセンサー

・ミリ波退突センサー（2023年3月）

https://www.carmate.co.jp/news/press/202303/ct820.html

読者様お問い合わせ先

センコー商事

TEL：03-6862-7053

URL： https://www.senko-shoji.co.jp/

MAIL：shoji-cs@sknet.senko.co.jp

会社概要

【センコー商事】

会社名 ： センコー商事株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 堤 秀樹

所在地 ： 東京都江東区潮見2丁目8番10号 潮見SIFビル4F

設 立 ： 1965年(昭和40年)4月1日

資本金 ： 3億円

URL ： https://www.senko-shoji.co.jp/

事業内容： エネルギー事業、物流設備・資材事業、ロボット開発事業、IT機器事業、建設事業、購買ソリューション事業、貿易事業など

【カーメイト】

会社名 ： 株式会社カーメイト

代表者 ： 代表取締役社長 徳田 勝

所在地 ： 東京都豊島区長崎5-33-11

設 立 ： 1966年(昭和41年)6月7日

資本金 ： 16億3,770万円

URL ： https://www.carmate.co.jp

事業内容： カー用品、アウトドア・レジャー・スポーツ用品、

スノーボード類の製造・販売、ソフト開発など

●プレスリリース記載の他社商標については以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。