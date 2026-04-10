東海の伝統工芸 × 世界的クリエイターによるコラボレーション展Craft x Tech 第二弾「Craft x Tech Tokai Project」東京・kudan house にて開催

株式会社Tangent Japan

日本の工芸に宿る感性と、それに向き合う思考と手の力 ─ “tech” の本質を問い直す、実験的かつ芸術的なプロジェクト「Craft x Tech」。アート＆デザインスタジオTangentがプロデュースする本プロジェクトは、同スタジオのファウンダー・吉本英樹が立ち上げ、デザインキュレーターのマリア・クリスティーナ・ディデロがキュラトリアルディレクターを務めています。

2024年に発表した「Craft x Tech Tohoku Project」では、東北6県6産地の伝統工芸と、6組のクリエイターによるコラボレーションを実現しました。



このたび、2026年5月30日（土）から6月2日（火）までの4日間、東京・千代田区の登録有形文化財・kudan house（九段ハウス）にて、「Craft x Tech Tokai Project 2026 Tokyo Exhibition」を開催いたします。本展は、コラボレーションの第二弾として、東海3県6産地の伝統工芸と国際的に活躍するクリエイターの協働により生まれた作品群を「Craft x Tech Tokai Project」と題し、世界に先駆けて初披露するものです。

東海地方は、良質な陶土や清流など豊かな素地に恵まれ、さらに東海道・中山道の交通の要所として職人技術や商業が発展したことで、日本屈指のものづくり文化を育んできました。



第二弾のコラボレーションでは、美濃焼（岐阜県）不動窯 、美濃和紙（岐阜県）ワラビペーパーカンパニー、有松・鳴海絞（愛知県）スズサン 、尾張七宝（愛知県）安藤七宝店、瀬戸染付焼（愛知県）眞窯、伊賀くみひも（三重県）糸伍の東海６産地の事業者が参画しています。

また、世界的に高い評価を誇る6 組 のクリエイター、デイヴィッド・ケオン、ランザヴェッキア+ワイ、ベサン・ローラ・ウッド、フィリップ・マルアン、寒川裕人（ユージーン・スタジオ）、アタン・ツィカレが各産地とペアを組み、革新的なアートピースを創出します



東海地域に根ざした伝統の技と、ユニークな創造性が響き合う新たな伝統工芸のかたちを、世界に向けて発信します。

「Craft x Tech Tokai Project」ティザー動画：

https://youtu.be/tTZq3FkDh74

■ Craft x Tech Founder’s Message



「Craft x Tech Tokai Project」の展示開催を発表できることを、大変嬉しく思います。

本プロジェクトは、東北から始まり、日本各地の工芸産地と世界のクリエイターとの協働を通じて、工芸を現代における創造的実践として捉え直す試みとして展開してきました。その過程において私たちが強く意識するようになったのは、工芸を固定された「伝統」や「形式」としてではなく、時代の中で常に更新され続けてきた動的な営みとして捉える視点です。

今回の東海プロジェクトに向き合う中で、その考えは「Craft as Response (応答としての工芸)」という言葉として輪郭を持ちはじめました。この言葉は、私自身ではなく、プロジェクトに関わるチームメンバーの中から自然に立ち上がってきたものです。工芸は、自然環境、技術、社会、経済といった時代の様々な条件に対して、つくり手たちが「何を受け入れ、何を変え、何を残すのか」を選び取りながら形づくられてきました。その意味で、常に世界に対する一つの応答のかたちであり続けてきたのだと思います。

東海という地域は、伝統的な手仕事と、近代以降の工業化のプロセスが複雑に交差してきた場所です。この土地におけるものづくりの蓄積に向き合うことは、単に素材や技術を参照することにとどまらず、それらがどのような時代的要請から生まれてきたのかを問い直すことでもありました。本プロジェクトに関わって頂いたクリエイター、そして各産地の皆さんとの対話は、単なる共作を超え、地域の歴史的・社会的文脈に対して、それぞれが持つ現代的視点を交差させ、新たな応答を試みるプロセスであったと言えると思います。

Craft x Techは、こうした応答の連鎖を通じて、日本の工芸を過去の遺産としてではなく、未来に向けて開かれた思考と実践の場として捉え直していきます。本展示が、その現在地を示すと同時に、新たな問いを生み出す契機となることを信じています。

ぜひ会場にて、この試みをご体感ください。



Craft x Tech ファウンダー / クリエイティブディレクター

吉本英樹

吉本英樹 （Hideki Yoshomoto）

デザイナー / Tangent代表 / 東京大学先端科学技術センター特任准教授

1985年和歌山県生まれ。2010年東京大学大学院航空宇宙工学専攻修士課程、2016年英国Royal College of Artデザイン工学専攻博士課程を修了。2015年ロンドンにてTangentを設立。2020年東京大学・先端科学技術研究センターにて先端アートデザイン分野を共同設立し、ロンドンと東京を拠点にさらに活動の幅を広げる。デザインとエンジニアリングの両視点から多様なプロジェクトをリードし、世界的なラグジュアリーブランドへのコンセプト提供から、テクノロジーを起点とした新規事業開発、街づくりまで、領域を横断した活動を展開。近年では、日本の伝統工芸と現代技術を融合させる国際的イニシアティブ「Craft x Tech」を創立し、日本文化の継承と進化にも力を注ぐ。2025年大阪・関西万博では、関西パビリオン・和歌山ゾーンの総合ディレクターとして、全体コンセプトの立案及びその実現に携わる。

https://www.tngnt.uk/(https://www.tngnt.uk)

■ Craft x Tech Tokai Project | 産地事業者・クリエイター

美濃焼（岐阜県）｜ 不動窯 × デイヴィッド・ケオン

美濃和紙（岐阜県）｜ ワラビペーパーカンパニー × ランザヴェッキア+ワイ

有松・鳴海絞（愛知県）｜ スズサン × ベサン・ローラ・ウッド

尾張七宝（愛知県）｜ 安藤七宝店 × フィリップ・マルアン

瀬戸染付焼（愛知県）｜ 眞窯 × 寒川裕人（ユージーン・スタジオ）

伊賀くみひも（三重県）｜ ⽷伍 × アタン・ツィカレ

詳細はオフィシャルサイトよりご覧ください。

https://craft-x-tech.com/(https://craft-x-tech.com)

[展示概要]

タイトル：Craft x Tech Tokai Project 2026 Tokyo Exhibition

会期 ：2026年5月30日 (土) － 6月2日 (火) 10:00-18:00

会場 ：kudan house(https://kudan.house) 東京都千代田区九段北1-15-9

入場料 ：前売券 1500円 (2026年5月29日まで) | 当日券 2000円 ※日時指定予約制

チケット：Art Pass(https://art-ap.passes.jp/user/e/crafttech/)にて前売券を販売中



Organized by：株式会社Tangent Japan(https://www.tngnt.uk)

Co-visionary Partner：Lexus International(https://lexus.jp)、一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン(https://cvj.or.jp)

Edition Partner：朝日インテック株式会社(https://www.asahi-intecc.co.jp)

Exhibition Partner：kudan house(https://kudan.house)

Hotel Partner : Hotel Niwa Tokyo(https://www.hotelniwa.jp/)



Founder, Creative Director：吉本英樹

Curatorial Director：マリア・クリスティーナ・ディデロ

オフィシャルサイト：https://www.craft-x-tech.com/(https://craft-x-tech.com)

Instagram：https://www.instagram.com/craft.x.tech/