″想い″を本にする出版プロデューサーが、著者と同じ道を自ら歩み、初著書でAmazon Kindleランキング総合1位・4部門同時制覇

スピード出版ラボ株式会社

スピード出版ラボ株式会社（代表取締役：福田達也、東京都港区東新橋）は、代表・福田達也の初著書『信頼の土台は「本」でつくれる――価値はもう実っている。あとは形にして渡すだけだ。』が、2026年4月10日（金）にAmazon Kindleストアにおいてランキング総合1位を含む4部門で同時1位を獲得したことをお知らせします。

スピード出版ラボ株式会社代表の本がAmazon Kindleストアにおいてランキング総合1位を含む4部門で同時1位を獲得

2026年4月1日、弊社代表・福田はPR TIMESのApril Dreamで「誰もが著者になれる世界へ」という夢を発信しました。その9日後、自著がKindleストア総合1位を獲得するという結果が生まれました。

獲得したランキング（2026年4月10日時点）

有言実行の10日間

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174597/table/6_1_138de7261157bb51cb5383b4e31b708e.jpg?v=202604110151 ]

2026年4月1日にApril Dreamで「誰もが著者になれる世界へ」という夢を発信し、4月8日に自著を発売。発売から間もなく、4月10日にKindleストア総合1位・4部門同時1位を獲得しました。

▶ April Dream リリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000174597.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000174597.html)

「実力はあるのに、伝わらない」――その悩みに答えるために

良い仕事をしている。実力もある。それでも、なかなか伝わらない――。

そんなもどかしさを抱える経営者・専門家・研究者に向けて書かれたのが、本書『信頼の土台は「本」でつくれる』です。

研究職から副業・複業を経て起業し、「出版を軸にしたブランディング支援」を確立するまでの著者自身の等身大の記録をもとに、次のメッセージを届けます。

決断が先にあり、根拠は後から積み上がる。信頼の土台は、その順番でできる。

「実績がないから」「発信が苦手だから」「本にするほどの話じゃないから」――そう言って自分の価値を外に出すことを先送りにしている人へ。あなたの中にある価値はもう実っている。足りないのは実績ではなく、「外に出す工程」だ--本書はそのメッセージを、著者自身の転機を通じて描いた一冊です。

著者と同じ道を、自ら歩む

現在、ワークショップでともに本づくりに取り組んでいる著者たちがいます。彼らがまだ執筆の途中にある中、「自分が先に出して結果を見せることで、安心して前に進んでもらいたい」--その想いが、今回の出版を後押しした理由のひとつでもありました。



出版プロデューサーとして多くの著者を支援してきた福田が、今回自ら著書を出版した背景には、明確な想いがあります。

著者が感じる不安や喜び、読者に届く瞬間の感覚は、自分が経験しなければ本当の意味で理解できない。



その信念のもと、支援者である自分自身が著者として本を世に出すことを選びました。出版プロデューサーが自ら著者の道を歩むことで、支援に言葉では伝えられない厚みが生まれると考えています。今回の1位獲得は、その第一歩の結果です。

著者について

福田 達也（ふくだ たつや）

“想い”を本にする出版プロデューサー

スピード出版ラボ株式会社 代表取締役 ／ 情報科学博士

スピード出版ラボ株式会社 代表取締役 福田達也

大阪大学工学部を3年で早期卒業し首席で修了。同大学院 情報科学研究科 博士後期課程修了。在学中にカリフォルニア大学デービス校（UC Davis）へ研究留学。

大手メーカーの研究開発部門にてAI技術の事業応用に従事する傍ら、Webシステム開発やスタートアップ支援、広報・ブランディングなど多分野に携わる。「良いものを持っているのに、それが伝わっていない」という課題に向き合い続けた経験から、個人の経験と専門性を「本」という形で可視化する独自の出版メソッドを開発。

2025年6月、スピード出版ラボ株式会社を設立。出版ブランド「想いのたね出版」を立ち上げ、著者の想いと物語を一冊の本として形にし、必要とする読者へ届けることを使命としている。

著者コメント

一緒に本づくりに取り組んでいるみなさんに、先に結果を見せたかった。その想いが、自分を動かし続けた原動力のひとつでした。

書いている途中、「今の自分が書いていていいのだろうか」と筆が止まりそうになることがありました。良いものができたという自負はあっても、「本当に伝わるのだろうか」という不安は最後まで消えませんでした。これが、著者の方おひとりおひとりが抱える想いなんだと、自分で歩んでみて初めて体で実感しました。

応援してくださったみなさん一人ひとりのおかげです。本当にありがとうございました。自分で体現したからこそ、「あなたにもできます」という言葉に確かな重みを込めることができます。想いと経験がある人なら、誰でも届けられる。それをこれからも体で示し続けます。

――福田達也（スピード出版ラボ株式会社 代表取締役）

書籍情報

会社概要

福田達也 著『信頼の土台は「本」でつくれる――価値はもう実っている。あとは形にして渡すだけだ。』[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174597/table/6_2_f02f621b627eebc0b3fd680b797ccd85.jpg?v=202604110151 ]スピード出版ラボ株式会社想いのたね出版[表3: https://prtimes.jp/data/corp/174597/table/6_3_95f04f01d4da506e97383148633dfede.jpg?v=202604110151 ]