【MEBUKU by Vlag yokohama】横浜発、“暮らし”を起点とした共創プロジェクトを社会実装へ

Vlag yokohama運営事務局

3月27日、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、東急株式会社、UDS株式会社の3社が運営する事業共創施設「Vlag yokohama（フラグヨコハマ）」（神奈川県横浜市）にて、共創パートナーのADDReC株式会社と実施している共創プログラム「MEBUKU by Vlag yokohama」第2期の成果発表会を開催しました。

本プログラムは、環境・食・働き方・ウェルビーイングといった「暮らし」の領域で新たな価値を創出することを目的に実施しています。

第2期では、プログラムを通じて社会実装を目指すプロジェクトが採択され、横浜をフィールドに取り組みが進められてきました。

環境と食、それぞれの領域で評価された2つのプロジェクト

今回の成果発表会では、4組のプロジェクトが3か月間の活動成果を発表し、メンター陣からのフィードバックを受けました。厳正なる審査の結果、以下の2プロジェクトが表彰されました。今後これらのプロジェクトは、横浜で2027年に開催されるGREEN×EXPO 2027も見据え、社会実装に向けた取り組みを加速させていく予定です。



当日の様子はこちら(https://www.youtube.com/live/GnuAAIAPY60?si=AjCNUQFiddx2J7ZQ)のアーカイブ動画でご覧いただけます。

■最優秀賞

朝顔鉢で芽吹く 共創型環境教育（PHI株式会社 繁田知延）

「朝顔鉢で芽吹く 共創型環境教育」は、役目を終えた全国の朝顔鉢を回収し、伝統的工芸品「熊野筆」へ再生して子供たちに還元する活動です。愛用した鉢が新たな価値を纏い手元に戻る体験は、モノを慈しむ心と資源循環への深い理解を育みます。

■優秀賞

全国キムチ化計画 横浜編！（株式会社Dプラン 内藤加恵、内藤大輔、栗田大介、加々美勇利）

福耳キムチは、規格外野菜や未利用食材をキムチに変え、フードロス削減と地域産業の創出に挑むチームです。「全国キムチ化計画」は、人・食材・地域をつなぐ循環型プロジェクト。一次産業と都市が近い横浜を起点に、地元食材のキムチ化やワークショップを展開し、健康・経済・つながりを育てます。

プログラム採択プロジェクトおよびメンター

本プログラムでは、以下の4プロジェクトが3ヶ月間にわたり、メンタリング、ワークショップ、実証実験を通じて社会実装に向けた具体的な展開を検討してまいりました。



＜採択プロジェクト（五十音順）＞

- 朝顔鉢で芽吹く 共創型環境教育（PHI株式会社）http://www.phi-gr.com/- 全国キムチ化計画 横浜編！（株式会社Dプラン）https://kimuchika.com/- センスメイキングエコノミー（SenseDrive株式会社）https://sensedrive.co.jp/- 横浜の路上から夢へつながるレールを創出する！（株式会社Esfiida）https://www.instagram.com/emotion__official

＜メンター（五十音順）＞

- 太田 賢司 氏 フレグランスイノベーター ／ 株式会社コードミー 代表取締役- 榊 良祐 氏 株式会社電通 Creative Director ／ Future Vision Studio 主催 ／ OPEN MEALS フードテックアーティスト- バブリー（竹野 理香子）氏 合同会社CGOドットコム 総長- 真鍋 誠司 氏 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院（経営学部） 教授Vlag yokohamaについて

横浜駅直結のTHE YOKOHAMA FRONT最上階42階に位置する「Vlag yokohama|フラグヨコハマ」は、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、東急株式会社、UDS株式会社が共同で運営する事業共創施設です。「未来の兆し(=Vlag) 溢れる共創の場」をコンセプトに、オフィス、会員制ワークラウンジ、カフェ＆バー、イベントホールなどを備え、横浜内外のさまざまな人々、文化、思いが集まり、未来につながる兆しが芽吹く場所となることを目指しています。開業以降、個人事業主から大企業まで多様な方々が入居し、共創パートナーを含めた交流・連携が始まっています。

公式HP：https://vlag.yokohama/

本件に関するお問い合せ

Vlag yokohamaプログラム運営事務局

E-mail: info@vlag.yokohama

主催・運営: Vlag yokohama

プログラム企画運営: ADDReC株式会社（共創パートナー）