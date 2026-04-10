【仏ティーメゾン＜クスミティー＞】母の日にもぴったり！花束のようなアールグレイティー「ブーケ オブ フラワー N°108」とギフトセットが新登場

ブーケ オブ フラワー N°108

ブルーベル・ジャパン株式会社

愛する娘の誕生を祝って創られた、クスミティー最古のフレーバー

柑橘と花々が響きあう、華やかなオーガニック アールグレイ

150年以上つづく伝統と革新が織りなす、フランスのオーガニックティーメゾン “クスミティー”から、ブランド最古のフレーバー「ブーケ オブ フラワー N°108」が4/17（金）に新発売。

愛する娘の誕生を祝って創られた本製品は、天然香料のベルガモット香るオーガニック アールグレイに、オレンジ、レモン、ライム、マンダリンといった弾けるシトラスたちが加わり、そこへイランイランの柔らかな花の甘みが溶け合います。それはまるで、熟練の調香師が仕立てた花束（ブーケ）のよう。

メゾン創始者、パベル・クスミチョフが長女エリザベスの誕生を記念して創られた本フレーバー。芳しいイランイランの花束の香りがするアールグレイは、まさに繊細な味わいです。

「N°108」に込められた誇り

数字の付いたフレーバーは、すべてメゾン創始者であるパベル・クスミチョフがみずから調合したレシピの証。 1880年、クスミティーが誕生して最初に創られた記念すべき第一号のレシピでもあります。150年以上もの間、変わらぬ情熱と究極のバランスで、世界中の人々を魅了し続けています。

こだわりのエッセンス、イランイランの秘密

アジア原産の「イランイラン（アオイカズラ）」の木から咲くこの花は、最初の収穫までに3～5年もの歳月を要する大変希少なものです。その官能的で華やかなエッセンシャルオイルは、名だたる高級香水メゾンからも深く愛されています。

100g缶 4,428円(税込)ティーバッグ 2,700円(税込)

【原材料】

有機紅茶/ベルガモット香料、レモン香料、ライム香料、オレンジ香料、マンダリン香料、イランイラン香料、(一部にオレンジを含む)

KUSMI TEA Gift Set 母の日限定販売

Bouquet of Flowers :https://www.kusmitea.jp/collections/earl-grey-tea/products/bouquet_of_flowersグリーンローズ 6,480円（税込）アナスタシア 6,480円（税込）アクアエグゾティカ 6,480円（税込）

母の日にぴったりな華やかなお花をイメージしたティーをセットした特別なギフトボックスが4/10（金）より数量限定発売。伝統的なアールグレイからカフェインフリーのフルーツティーまで、美しさと健やかさを育むフラワーティーを、日頃の感謝を込めて母の日に贈りませんか？

各フレーバー（３種類）と、クスミティーのロゴ入りオリジナル・ステンレスメジャースプーンをセットにした、今だけの特別なコレクションです。ステンレススプーンは、正確な茶葉の量を計るだけでなく、ティータイムをより上質なものへと演出します。メッセージカード付きのギフトにぴったりな限定ボックスに入れて、お届けします。

100%オーガニックの茶葉と天然香料にこだわった、クスミティーのフラワーティーコレクション

Mother's Day :https://www.kusmitea.jp/pages/mothers-day-2026

150年以上の歴史を誇るフランスのティーメゾン、クスミティーから、厳選された花々の香りが響き合う4つの特別なフレーバーをご紹介します 。

1. グリーン ローズ（Green Rose）1. グリーン ローズ

Focus Flower: ローズ

KEYWORD: 幸福の潤い

「花の女王」と称されるローズの香りは、気持ちを前向きに引き立ててくれるような幸福感に満ちています。すっきりとしたグリーンティーとのハーモニーで、心身を清々しく整えます。

2. アナスタシア (Anastasia)2. アナスタシア

Focus Flower: オレンジフラワー

KEYWORD: 心ほどけるひととき

オレンジフラワーの優雅な香りは、古くから多くの人々に愛されてきました。リフレッシュしたい時や、ゆったりとした時間を過ごしたいひとときにぴったりの華やかな香りのアールグレイです。

3. アクアエグゾティカ (Aqua Exotica)3. アクアエグゾティカ

Focus Flower: ハイビスカス

KEYWORD: 情熱のチャージ

ハイビスカスにはクエン酸やビタミンCが含まれており、その爽やかな酸味が特徴です。気分をシャキッと切り替えたい時や、潤いを補給したい時におすすめのフルーツティーです。

4. ブーケ オブ フラワー No.108 (Bouquet of Flowers No.108)4. ブーケ オブ フラワー No.108

Focus Flower: イランイラン

KEYWORD: 満たされる贅沢時間

エキゾチックで甘いイランイランの香りは、日常を忘れさせてくれるような、うっとりとする至福の時間をもたらします。心を解き放ち、満ち足りた気分にしてくれる特別な一杯です。

Flower Tea :https://www.kusmitea.jp/collections/flower_tea_26_04

KUSMI TEA（クスミティー）について

150年以上つづく伝統と革新が織りなす、フランスのオーガニックティーメゾン “クスミティー”。創業時から変わらぬ秘伝のブレンドから独創的でモダンなフレーバーまで、豊かなバリエーショを生み出すクスミティーのティーブレンダーは、まさにアルティザン。伝統に裏打ちされた自由な発想でブレンディングやフレーバリングに取り組み、アートのような味わいを創造しています。

繊細にバランスの取れたフレーバーが織りなす香りと味わい、そしてブランドのエスプリを象徴するカラフルなパッケージは五感を刺激し、癒しとポジティブなエネルギーをもたらしながら、健やかな心と身体を整えます。クスミティーの1杯は、慌ただしい日常の中でまるでオアシスのように寄り添い、日々の暮らしにかけがえのない豊かな彩りを添えてくれます。

2024年7月には厳格な評価の元に環境や社会に配慮した公益性の高い企業に与えられるB Corp認証を取得。社会的責任に対するコミットメントを表明、出来る限り環境にポジティブなインパクトを与えられるよう取り組みを進めています。また全てのプロダクトはフランスで製造されています。

・公式オンラインショップ https://www.kusmitea.jp/

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・公式インスタグラム：@kusmitea_japan https://www.instagram.com/kusmitea_japan/

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