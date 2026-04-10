ゴールデンウィークの愛犬家向け屋外イベント「ロンドンドッグフェスタ in あけぼの山農業公園」2026年5月2日（土）・3日（日）開催決定

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾邑仁）は、2026年5月2日（土）・3日（日）の2日間、千葉県柏市のあけぼの山農業公園にて、愛犬と飼い主が一緒に楽しめる屋外イベント「ロンドンドッグフェスタ in あけぼの山農業公園」を開催することをお知らせいたします。

入場は無料で、記念撮影やフォトコンテストをはじめとした各種コンテンツを展開予定です。

近年、犬を家族の一員として迎える家庭が増える中で、愛犬と安心して参加できる屋外イベントや、飼い主同士が交流できる場への関心が高まっています。

一方で、愛犬同伴で参加できる大規模な地域イベントは限られており、休日の過ごし方や地域におけるペット共生のあり方にも注目が集まっています。

こうした背景を踏まえ、本イベントでは、愛犬との日常を楽しみながら、思い出を残し、地域の中で犬と人が心地よく過ごせる場づくりを目指します。会場となるあけぼの山農業公園は、自然豊かなロケーションを備えた公園であり、ゴールデンウィーク期間中の来場にも適した開放感のある環境です。

開催概要

イベント名：ロンドンドッグフェスタ in あけぼの山農業公園

開催日：2026年5月2日（土）・3日（日）

会場：あけぼの山農業公園（千葉県柏市布施2005-2）

入場料：無料 主催：ロンドンドッグフェスタ運営事務局（株式会会社東京DOGS）

公式案内ページ：https://tokyo-dogs.com/london-dog-festival/2026/03/10/news-4/

本イベントでは、愛犬と飼い主が一緒に楽しめる参加型コンテンツを予定しています。

まず、記念撮影企画では、「“いっしょ”を、ちゃんと残す日に。」をコンセプトに、日常のなかの何気ないしぐさや空気感を写真として残す機会を提供します。

特別な準備をしなくても、いつものままで参加できる設計とし、愛犬との自然な時間そのものを価値として提案します。

また、当日その場で参加できるフォトコンテストも実施予定です。

来場者がスマートフォンで撮影した写真を投稿し、グランプリを目指す参加型企画で、メール登録・当日撮影・写真投稿の3ステップで応募できる想定です。

会場での体験をそのまま記録し、共有できる点も本イベントの特徴の一つです。

本イベントの特徴

本イベントの特徴は、単なる愛犬同伴イベントにとどまらず、愛犬との暮らしを“体験”“記録”“共有”の3つの視点で楽しめる点にあります。

第一に、自然豊かな屋外会場で、愛犬と飼い主が無理なく参加できること。

第二に、写真という形で思い出を残しやすく、家族参加・友人参加にもなじみやすいこと。

第三に、地域の公園という開かれた場を活用しながら、ペット共生のマナーや周囲への配慮も含めた来場体験を設計していることです。

来場にあたっては、排泄物の処理を飼い主の責任で行っていただくこと、会場内では原則リード着用と同伴者による管理のもとで入場いただくこと、会場内ではSNS・広報掲載用の撮影が入る場合があることなど、安心・安全な運営に向けた案内も行います。

開催の背景

犬との暮らしは、家庭内の楽しみだけでなく、地域との関わりや公共空間での共生とも深く結びついています。

今後、犬と人がより良い関係を築いていくためには、しつけやマナーだけでなく、実際に一緒に過ごせる場や、社会の中で自然に受け入れられる体験の積み重ねが重要です。

株式会社東京DOGSは、犬のしつけ教室、犬の幼稚園、ペットホテル、イベント運営、教育事業などを通じて、犬と人がより良い関係を築ける社会の実現を目指してきました。今回のイベントも、その取り組みの一環として、愛犬家にとっての楽しみと、地域における共生意識の醸成を両立する機会と位置づけています。

今後の展開

今後は、イベントコンテンツの詳細、出店情報、フロアマップ、フォトコンテストの応募要項などを順次公開予定です。

また、出店、協賛、メディア取材に関する問い合わせも受け付けており、本イベントを通じて地域や企業、来場者との接点を広げてまいります。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs