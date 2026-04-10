和の技を世界へ-TAIMATSU、伝統工芸の未来を切り拓く「100億円宣言」

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心に、伝統工芸の魅力を国内外に発信するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、このたび 「100億円宣言」 を発表しました。本宣言は、国内外での事業拡大やパートナーシップ拡大を通じて、伝統工芸の価値を世界に広め、ブランドとしての挑戦を進める決意表明です。

■ 日本文化の価値を世界へ─100億円宣言に込めた覚悟

TAIMATSU株式会社は、『伝統工芸品の可能性を再定義し、持続可能な経済圏を作る』ことをミッションとしています。直近の売上高は22.3億円、従業員は250名を超える中、伝統文化への需要も国内外で広がっており、より大きな市場機会の獲得とブランド価値の確立が必要とされています。

今回の「100億円宣言」は、単なる数値目標ではなく、次の成長ステージへの飛躍を示す決意の表明です。TAIMATSUは、伝統工芸の魅力をさらに多くの方に届けるため、組織一丸となって取り組んでいきます。

■ 100億円への道筋：伝統×革新×グローバル戦略

TAIMATSU株式会社は、国内外でのブランド価値向上と市場拡大に向け、以下の戦略を推進します。

[国内での事業基盤と顧客接点の強化]

和包丁をはじめとする既存ブランドを軸に、国内外での顧客接点を広げる取り組みを進めます。また、事業基盤を整備し、多様な市場やパートナーとの協働を通じて、より多くの方にTAIMATSUの世界観を届けます。

[価値ある商品開発と安定的な供給体制]

国際市場での存在感を高めるため、現地のパートナーとの連携や組織体制の整備を進め、各地域に適した形で事業を展開していきます。商品については、サステナブル素材やカスタマイズ対応など、顧客に選ばれる価値ある商品の開発を進めるとともに、生産体制の整備や供給の安定化を図ります。持続可能な事業基盤を築くことを重視しています。

[ブランド認知とグローバルな体験価値の向上]

国内外で統一感のあるブランド体験を提供し、TAIMATSUの世界観や価値を最大化します。ブランド認知を高める取り組みを進め、伝統工芸の魅力を多くの人々に届けることを目指します。

代表取締役 王 威漢コメント

私たちが「100億円宣言」を掲げる理由は、単に売上を伸ばしたいからではありません。和包丁の小売という領域で、まだ誰も到達していない規模に挑戦することで、日本の伝統工芸が世界で本気で戦える産業であることを証明したいからです。

世界の高級ブランド街を見渡したとき、日本発のブランドはまだ極めて限られています。私はその現実を、悔しく思っています。だからこそTAIMATSUは、和包丁をはじめとする日本の伝統技術を、単なる“文化紹介”や“お土産”で終わらせず、世界の生活者に選ばれるブランドへ育てていきます。

いまAIが進化し、社会がますます効率化・自動化へ向かう中で、人の手でしか生み出せない価値は、むしろこれから一層重要になると信じています。手作りを中心とした伝統工芸業は、時代に取り残される存在ではなく、これからの時代だからこそ世界に示すべき価値そのものです。

私はこの挑戦に人生を懸けています。しかし、これは個人の挑戦ではありません。TAIMATSUという一つの組織として、先駆者として、伝統工芸でもここまで成長できるのだと世の中に示したい！そしてこれから挑戦する若い世代に対して、日本発で世界に勝てる一つの事例を残したいと思っています。

100億円は通過点です。その先にあるのは、日本の伝統工芸が“すごい技術なのに苦しい”ものではなく、“すごい技術だからこそ世界で強い”ものになる未来です。TAIMATSUは、その未来を本気でつくりにいきます。

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan