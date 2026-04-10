シリーズ累計10万食突破。“寝かせ玄米”のYUWAERUが老舗『名刀味噌本舗』とつくった本格フリーズドライおみそ汁

株式会社結わえる

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区/代表取締役CEO：荻野芳隆）が販売する、「にほん素材のおみそ汁」のシリーズ累計出荷数が2025年12月末時点で10万食を突破いたしました。また、突破を記念してYUWAERUオンラインストア（https://nekase-genmai.com/）では『寝かせ玄米＋おみそ汁合わせ買い10%OFF』キャンペーンを実施中です。

YUWAERU にほん素材のおみそ汁2025年6月リニューアルより大好評！にほん素材のおみそ汁

「にほん素材のおみそ汁」は国産の原料と具材にこだわり、保存料・酵母エキス不使用のフリーズドライのお味噌汁です。美味しさと素材にこだわり2025年6月20日にリニューアル販売をしてから、たくさんのお客様にご愛顧いただいております。

名刀味噌本舗の無添加合わせ麹味噌使用米麹の風味と麦麹の甘味が味わい深い名刀味噌本舗の無添加合わせ麹味噌

お味噌汁の要であるお味噌は岡山県瀬戸内市長船町「名刀味噌本舗」の合わせ麹味噌を使用しています。

“見た目や効率の為だけにとらわれず、日本の伝統的な味噌のあるべき姿をお客様に届ける”ことを大切にしている名刀味噌本舗。一般的に合わせ仕込み味噌といえば、出来上がった米味噌、麦味噌をブレンドしたものを指しますが、名刀味噌本舗の合わせ麹味噌は各々の麹を仕込みの段階で合わせて仕込み、それぞれの特徴が相乗効果を出せるように配慮しています。米麹の風味と麦麹の甘味がバランスよく醸し出された味わい深いお味噌です。

自然のおいしさを最大限に余計なものを入れず、自然のおいしさに

一般的なフリーズドライのお味噌汁に必要な酸化防止剤を入れていません。独自の技術でお味噌や素材本来の風味を保ち、おいしさを引きだしています。

おみそ汁は3つのラインナップをご用意すじ青のりとあおさと長ねぎのおみそ汁すじ青のりとあおさと長ねぎのおみそ汁

すじ青のりとあおさと長ねぎのおみそ汁

青のりの中でも特に香り高い国産のすじ青のりと柔らかい口あたりのあおさを贅沢に加え、磯の香り豊かなお味噌汁に。スライスした長ねぎの食感と風味がアクセント。カンブリア宮殿（テレビ東京）でも話題の「シーベジタブル」のすじ青のりを使用。爽やかな香りが食欲をそそる一品です。

揚げなすとほうれん草のおみそ汁揚げなすとほうれんそうのおみそ汁

揚げなすとほうれん草のおみそ汁

大きめにカットしたなすを揚げ、甘みと旨みを引きだしました。ほうれん草のフレッシュな味わいとコク深い揚げなすで、食べ応えにこだわったお味噌汁です。

長いもとわかめのおみそ汁長いもとわかめのおみそ汁

長いもとわかめのおみそ汁

国産の長いもをダイス状にカットし食べやすい大きさに。しゃきしゃきとした長いもの食感と口に広がるわかめの相性抜群。長いも特有の食感とわかめの味わいを楽しめるお味噌汁です。

にほん素材のおみそ汁

◆商品概要

商品名：にほん素材のおみそ汁

原材料：

【すじ青のりとあおさと長ねぎのおみそ汁】調合みそ(国内製造)、長ねぎ、そうだかつおだし、こんぶだし、そうだかつお節粉末、青さのり、すじ青のり、(一部に大豆を含む)

【揚げなすとほうれん草のおみそ汁】調合みそ(国内製造)、揚げ茄子、ほうれん草、そうだかつおだし、こんぶだし、そうだかつお節粉末、(一部に大豆を含む)

【長いもとわかめのおみそ汁】調合みそ(国内製造)、長芋、そうだかつおだし、こんぶだし、そうだかつお節粉末、乾燥わかめ、(一部に大豆、やまいもを含む)

内容量：

【すじ青のりとあおさと長ねぎのおみそ汁】10.2g/個

【揚げなすとほうれん草のおみそ汁】10.2g/個

【長いもとわかめのおみそ汁】10.5g/個

YUWAERU公式オンラインショップ販売価格：3,220円（税込）/12個セット

賞味期限：365日

キャンペーンについて詳しくはこちらから :https://nekase-genmai.com/campaign_miso10

株式会社結わえる

「一日一膳、玄米生活」。主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせて、メリハリのある食生活を送る。100点の食生活は難しいけれど、70点でいいから継続していくことで、好きなものを我慢せずに健康的な食生活は実現できる、健康で豊かな気持ちいい世の中に繋がっていくと私たちは考えます。

これが玄米？！と誰もが驚くもっちもちの「寝かせ玄米(R)」を開発し、ごはんパックの自社工場製造、店舗、EC、卸OEMを展開しています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

寝かせ玄米(R)ごはんパック

株式会社結わえる

所在地：東京都千代田区神田錦町3丁目20アイゼンビル6F

代表取締役CEO：荻野 芳隆

設立：2009年2月4日

事業内容：D2C事業【玄米ごはんパック製造、小売（EC）】、卸し・OEM、コンサルティング

URL：https://www.yuwaeru.co.jp/

公式サイト・SNS

オンラインストア：https://nekase-genmai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yuwaeru.online/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCwCUbHkizOzaRbabewVoEAg

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YUWAERU直営店舗

・YUWAERU蔵前本店：https://www.instagram.com/yuwaeru_honten/

・YUWAERU札幌円山公園店：https://www.instagram.com/yuwaeru_sapporo/



本件に関するお問合せ

株式会社結わえる 広報担当

Mail： press@yuwaeru.co.jp