認知症の人が見ている世界を体験する！？「認知症世界を歩いてみたら。展」GWに鎌倉で開催

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン

「さっきまで何をしていたのかわからない」

「目の前の人が誰かわからない」

それは“怖い世界”なのでしょうか。

もしかするとそこには、

私たちとは少し違うルールで成り立つ、

もうひとつの世界があるのかもしれません。

2026年ゴールデンウィーク、神奈川県鎌倉市で開催される

「認知症世界を歩いてみたら。展」は、

認知症のある人が見ている世界を、“体験できる”日本で初めての展覧会です。

本展は、認知症の見方を変える活動に取り組んできたNPO法人issue+designと、ボーダレスファウンデーションによって企画・開催され、鎌倉を皮切りに全国を巡ります。

来場者は、この世界を旅する“旅人”になります。

会場に一歩足を踏み入れると、記憶や時間、空間の感覚が少しずつ揺らぎはじめ、

思い通りにいかない出来事や、不思議な感覚に出会います。

さっきまで覚えていたことが曖昧になったり目的地までの道に迷ったり距離感や色の違いがわからなくなったり複数の選択肢から選ぶことが難しくなったり

・慣れ親しんだ言葉が謎の文字に。

・必要な情報に集中できない。

・現在と過去の記憶を行き来する。

そんな“戸惑い”を、実際に身体で体験していく展示です。

これは、認知症のある人が日々感じている世界の一端。

その感覚に触れたとき、

「どう関わればいいか」ではなく、

「どう一緒に生きていけるか」という視点が、

ふと立ち上がってくるはずです。

背景

日本では、認知症は誰にとっても身近なテーマになっています。

一方で、「何をするかわからない」「関わるのが怖い」といったイメージが、

当事者と社会のあいだに見えない壁をつくっているのも事実です。

本展は、累計20万部を突破した書籍『認知症世界の歩き方』をもとに、

約100名の当事者の声から生まれた“世界の見え方”を、

体験型展示として再構成したものです。

認知症世界の歩き方について

『認知症世界の歩き方』は、認知症のあるご本人約100名へのインタビューから生まれた、

ご本人の気持ちや困りごとを旅行記と旅行スケッチとしてまとめた書籍です。

出版後は、講演会やワークショップ、世界観をもとにしたさまざまな企画を通じて、

人々の認知症観を変えることを目指してきました。

現在は映画化プロジェクトも進行しており、2027年春公開予定です。

こんな方におすすめ

・家族や身近な人に認知症の方がいる方

・医療・介護・福祉に関わる方

・認知症について「どう関わればいいかわからない」と感じている方

・なんとなく不安や怖さがあり、深く考えないようにしている方

・「まだ自分には関係ない」と感じている方

開催概要

「認知症世界を歩いてみたら。展」

5月1日（金）15:00～20:00

5月2日（土）～6日（水）10:00～19:00

5月7日（木）10:00～15:00

会場：鎌倉芸術館 ギャラリー1（神奈川県鎌倉市大船6丁目1-2）

参加費：無料

※事前予約いただいた方にはステッカーをプレゼント

https://arukikata-kamakura0501.peatix.com/

講演会（初日開催・要予約）

「認知症世界の歩き方について」

クロスセッション「認知症世界の歩き方の可能性：認知症のある方が幸せに生きるまち・鎌倉の実現に向けて」

5月1日（金）14:15～15:45

会場：鎌倉芸術館 小ホール

登壇者：筧裕介（issue+design代表）

申込はこちら▼

https://forms.gle/fZ9KeUjyNYqv8GKR8

主催・共催ほか

主催：NPO法人issue+design／NPO法人ボーダレスファウンデーション

共催：鎌倉市

後援：神奈川県

（協力団体略）

助成：日本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/)

詳細を見る :https://issueplusdesign.jp/dementia_world/exhibition/

団体概要

issue+designについて

団体名：NPO法人issue+design

設立日：2008年

所在地：東京都文京区千駄木2丁目40-12

代表者：筧 裕介

ウェブサイト：https://issueplusdesign.jp/

ボーダレスファウンデーションについて

団体名：NPO法人ボーダレスファウンデーション

設立日：2024年12月24日

所在地：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーパーク福岡

代表者：田口一成

ウェブサイト：https://borderless-foundation.org/