【徳島県鳴門市】ボートレース鳴門予想ゲーム「なるチャレ！」

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鳴門市役所

ボートレース鳴門では、「なるチャレ！」と題した、実際のレースを無料で予想できるゲームを開発しました。オフィシャルウェブサイトや公式Ｘからログイン可能ですので、ぜひご体験ください。




■「なるチャレ！」について

ボートレースの予想ができる無料のシミュレーションゲームです。20歳以上の方なら誰でも気軽にご参加いただけます。この機会にボートレース鳴門の面白さをぜひ体感してみてください。



稼働開始日


令和８年４月11日（土）～


サイトURL


https://boatrace-naruto-yosou-game.jp/


対象年齢


20歳以上（※20歳未満の方はご参加いただけません）


参加方法


専用ページからメールアドレス、パスワードなどを登録し、携帯電話でSMS認証を行いログインしてください。


●１レースで６通りの予想が可能です。


●対象レースは第１R、第９R、第12Rの１日３レースまで。






■特典

予想が的中した方にはポイントが付与されます。


月間のポイント上位者10名には、Amazonギフトカードをプレゼント。


■お問い合わせ

鳴門市企業局ボートレース企画課


☎088-685-8111