【徳島県鳴門市】ボートレース鳴門予想ゲーム「なるチャレ！」

鳴門市役所

ボートレース鳴門では、「なるチャレ！」と題した、実際のレースを無料で予想できるゲームを開発しました。オフィシャルウェブサイトや公式Ｘからログイン可能ですので、ぜひご体験ください。

■「なるチャレ！」について

ボートレースの予想ができる無料のシミュレーションゲームです。20歳以上の方なら誰でも気軽にご参加いただけます。この機会にボートレース鳴門の面白さをぜひ体感してみてください。

稼働開始日

令和８年４月11日（土）～

サイトURL

https://boatrace-naruto-yosou-game.jp/

対象年齢

20歳以上（※20歳未満の方はご参加いただけません）

参加方法

専用ページからメールアドレス、パスワードなどを登録し、携帯電話でSMS認証を行いログインしてください。

●１レースで６通りの予想が可能です。

●対象レースは第１R、第９R、第12Rの１日３レースまで。

■特典

予想が的中した方にはポイントが付与されます。

月間のポイント上位者10名には、Amazonギフトカードをプレゼント。

■お問い合わせ

鳴門市企業局ボートレース企画課

☎088-685-8111