【徳島県鳴門市】ボートレース鳴門予想ゲーム「なるチャレ！」
鳴門市役所
ボートレース鳴門では、「なるチャレ！」と題した、実際のレースを無料で予想できるゲームを開発しました。オフィシャルウェブサイトや公式Ｘからログイン可能ですので、ぜひご体験ください。
■「なるチャレ！」について
ボートレースの予想ができる無料のシミュレーションゲームです。20歳以上の方なら誰でも気軽にご参加いただけます。この機会にボートレース鳴門の面白さをぜひ体感してみてください。
稼働開始日
令和８年４月11日（土）～
サイトURL
https://boatrace-naruto-yosou-game.jp/
対象年齢
20歳以上（※20歳未満の方はご参加いただけません）
参加方法
専用ページからメールアドレス、パスワードなどを登録し、携帯電話でSMS認証を行いログインしてください。
●１レースで６通りの予想が可能です。
●対象レースは第１R、第９R、第12Rの１日３レースまで。
■特典
予想が的中した方にはポイントが付与されます。
月間のポイント上位者10名には、Amazonギフトカードをプレゼント。
■お問い合わせ
鳴門市企業局ボートレース企画課
☎088-685-8111