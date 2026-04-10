TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP SHOP @ボークス秋葉原ホビー天国2 １F 特設コーナーにて開催決定！！

株式会社 パルック

株式会社パルック(本社 : 東京都台東区、代表取締役: 山口 茂昭)は、講談社の人気コミックを原作としたTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の POP UP SHOP をボークス秋葉原ホビー天国2 １F 特設コーナーにて期間限定開催いたします。



本イベントでは「リゾートファッション」をテーマに、新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを多数展開します。ぜひこの機会にお立ち寄りください！

■ 開催情報

『幼馴染とはラブコメにならない』POP UP SHOP[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67495/table/186_1_6b07cfe20f076572db0c7043fe86fff6.jpg?v=202604110151 ]

※本イベントはフリー入場です。直接会場へお越しください。

※混雑状況に応じて、入場規制や整理券配布を行う場合がございます。

※展示内容や商品情報は予告なく変更になる場合がございます。最新情報はボークス秋葉原ホビー天国2、または弊社公式X（旧Twitter）をご確認ください。

■ 商品ラインナップ

全商品に「リゾートファッション」テーマの新規描き下ろしイラストを使用。

４人のヒロインが揃ったアイテムです。

『幼馴染とはラブコメにならない』アイテムラインナップ

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

■ キャラクター別ラインナップ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67495/table/186_2_02de83512b754286f81ac6ed0b4d09ae.jpg?v=202604110151 ]▶ 水萌 汐キャラ別ラインナップ_ 水萌 汐

爽やかな青いリゾートファッションを身にまとい、颯爽とポーズをきめた水萌 汐のラインナップ。清涼感あふれるブルーを基調としたデザインで、夏の海を連想させるさわやかな仕上がりです。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

▶ 火威 灯キャラ別ラインナップ_火威 灯

情熱的な赤いリゾートファッションを身にまとい、大きな麦わら帽子がアクセントの火威 灯のラインナップ。夏らしい明るいレッドと麦わら帽子の組み合わせがキュートな印象を醸し出しています。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

▶ 月見 るなキャラ別ラインナップ_月見 るな

ミステリアスな紫色のリゾートファッションを身にまとい、おちゃめな表情がキュートな月見 るなのラインナップ。個性的なパープルカラーと愛くるしい表情が、ファン必携のアイテムです。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

▶ 日向 春キャラ別ラインナップ_日向 春

温かみのあるオレンジ色のリゾートファッションを身にまとい、少し大人っぽくキメた日向 春のラインナップ。いつもより落ち着いた表情と鮮やかなオレンジが、新鮮な魅力を引き出しています。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

■ 購入者特典

開催期間中、会場にてイベント関連商品を 3,000円（税込）ご購入ごとに、「ランダムポストカード（全10種）」を1枚プレゼント！

『幼馴染とはラブコメにならない』購入者特典

※レシートの合算は出来かねます。

※景品は無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ポストカードはランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

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